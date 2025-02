68 punti su 100 per Subaru, 65 per Lexus e 62 per Toyota: questi sono i numeri che ridefiniscono la classifica 2024 dell’affidabilità auto secondo Consumer Reports. Per la prima volta, il costruttore delle Outback e Forester conquista il gradino più alto del podio.

La rinomata testata americana ha condotto un’analisi dettagliata su oltre 300.000 veicoli immessi sul mercato negli ultimi 25 anni, evidenziando come l’approccio conservativo di Subaru nella progettazione dei componenti si sia dimostrato vincente. Steven Elek, responsabile del programma di analisi, ha sottolineato che ben sei modelli su sette del marchio hanno superato la media del settore.

Il podio, tutto giapponese, vede Lexus mantenere una solida reputazione di eccellenza, nonostante la perdita della leadership. I SUV NX e RX continuano a distinguersi per robustezza e affidabilità. Al terzo posto, Toyota conferma il suo prestigio con modelli iconici come Corolla e Camry, anche se il nuovo SUV elettrico bZ4X ha mostrato alcune debolezze.

La top 5 è completata da Honda e dalla sua divisione premium Acura. Il marchio dell’ala dorata brilla con Civic e Accord, mentre i modelli luxury di Acura, come MDX e RDX, si distinguono per solidità e raffinatezza.

La metodologia di valutazione ha preso in considerazione 20 aspetti critici dei veicoli, spaziando dalla meccanica tradizionale alle tecnologie di elettrificazione. Tesla si è classificata al 17° posto, segnalando che il settore elettrico è ancora in fase di maturazione per quanto riguarda l’affidabilità auto.

Alcuni marchi prestigiosi, tra cui Land Rover, Alfa Romeo e Maserati, non sono stati inclusi nella graduatoria a causa di dati statistici insufficienti. Il trionfo di Subaru dimostra come un approccio ingegneristico conservativo, ma evoluto, possa tradursi in un successo duraturo nel competitivo mercato automobilistico.