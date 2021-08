Una Toyota Camry rischia il contatto e cade nella scarpata [Video]

In strada bisogna rispettare le regole ed avere coscienza dei propri limiti e di quelli del proprio mezzo. Il concetto è sfuggito al conducente di una vecchia Toyota Camry, che si è concesso qualche licenza in più del dovuto. Preso dalla voglia di godersi le curve al volante della sua auto, in una scorrevole strada di campagna che invita a premere il pedale dell’acceleratore, ha abbandonato la sua corsia, rischiando di finire contro una Tesla Model S.

La manovra per evitare il contatto con l’auto elettrica americana è riuscita, ma il successivo tentativo di riprendere il mezzo non è andato a buon fine, dato che la vettura cade nella scarpata (fortunatamente non molto ripida). A complicare le cose ci ha pensato l’asfalto liscio, cui però non deve essere imputato quanto successo. Inevitabile l’uscita di strada, per fortuna senza conseguenze: nessun ferito, solo danni alla macchina.

Teatro dei fatti un’arteria viaria nei pressi di Victoria, in Australia. Il crash sfiorato con la Tesla Model S e la successiva uscita di strada della Toyota Camry sono stati ripresi da una dashcam a bordo di una Subaru WRX STI, che ne ha seguito le danze, ma abbondantemente dentro i suoi limiti. Guardando le immagini offerte dal video, si può dire che tutto sommato le cose sono andate bene.