Stipendi Formula 1: chi sono i piloti più pagati nel 2021

Corrono grandi rischi, trascorrono settimane lontano da casa, ma sono i piloti più veloci del mondo, e tra gli sportivi più pagati in assoluto. Stiamo parlando dei protagonisti della Formula 1 che in questa stagione stanno dando spettacolo con delle gare sempre più emozionanti. Grazie a The Independent conosciamo i loro guadagni base a cui sicuramente vanno aggiunti gli introiti provenienti dagli sponsor.

Hamilton in vetta, ma occhio ad Alonso

L’annata si chiude con il bilancio economico più alto per Lewis Hamilton, che porta a casa ben 27,5 milioni di euro, e non potrebbe essere altrimenti, considerando che il campione del mondo ha in bacheca ben 7 titoli mondiali, e che è ancora l’uomo da battere. Forse ancora per poco, visto che Verstappen lo anticipa in classifica ed è intenzionato a fare di tutto per strappargli il titolo nel 2021.

Infatti, l’olandese lo segue anche a livello di introiti, con 21 milioni di euro, ma dietro di loro, a non troppa distanza c’è il veterano del circus, fresco 40enne, Fernando Alonso, che mette a bilancio 17,5 milioni di euro annui. Seguono Vettel e Ricciardo, a 12,9 milioni di euro, poi via via tutti gli altri. Tutto sommato è ancora a buon mercato Leclerc, viste le sue potenzialità, con 10,5 milioni, mentre è un’occasione Norris, che si mette in tasca appena 4,7 milioni come Ocon e Gasly.

Tra i meno pagati Russell e Giovinazzi, il più economico è Tsunoda

L’aspetto che salta all’occhio è che Giovinazzi, nonostante le performance, guadagni appena 855mila euro l’anno, ed i rumors affermano che l’anno prossimo potrebbe non correre per lasciare il sedile ad un pilota “con la valigia”. Lo stesso stipendio è appannaggio di Latifi, Schumacher Jr. e di Mazepin, e, udite udite, di Russell, quindi la cosa stride un po’ se si pensa ai valori in campo. L’inglese sicuramente farà un balzo in avanti passando in Mercedes dal 2022, mentre a chiudere questa speciale classifica troviamo Tsunoda, il giapponese dell’Alpha Tauri, che guadagna 427mila euro l’anno.