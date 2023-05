Stellantis leader della sicurezza con oltre 1,8 milioni di veicoli dotati del sistema V2X

Il sistema di Stellantis Emergency Vehicle Alert (EVAS) utilizza la piattaforma per veicoli connessi Uconnect per avvisare i conducenti quando si avvicinano veicoli di emergenza o pericoli stradali. La tecnologia innovativa aumenta la sicurezza dei veicoli in tutto il mondo ed è un elemento chiave del piano strategico “Dare Forward 2030”.

Stellantis: il sistema V2X equipaggia 1,8 milioni di veicoli

Stellantis vuole essere il numero uno nella soddisfazione del cliente con prodotti e servizi. EVAS è una funzionalità standard di Uconnect. È già stato attivato in 1,8 milioni di veicoli Chrysler, Dodge, Ram e Jeep a partire dall’anno modello 2018 negli Stati Uniti e in Canada. EVAS funziona attraverso un’integrazione con Safety Cloud, la più grande piattaforma di allerta digitale vehicle-to-everything (V2X) negli Stati Uniti sviluppata da HAAS Alert. Sulla base di EVAS, Stellantis, in collaborazione con Emergency Safety Solutions Inc., sta attualmente valutando un altro passo nella notifica di sicurezza di guida attiva V2X: l’Hazard Enhanced Location Protocol.

Hazard Enhanced Location Protocol (HELP) avverte i conducenti di passeggeri e veicoli commerciali fermi nelle vicinanze. HELP avvisa i conducenti che si stanno avvicinando a un veicolo fermo, in quanto tale rappresenta un rischio significativo per gli altri, sia sulla corsia di emergenza che anche sulla strada, soprattutto di notte o quando le condizioni meteorologiche limitano la visibilità. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Accident Analysis and Prevention, si tratta di una situazione che provoca in media un incidente ogni sette minuti negli Stati Uniti e che ferisce o uccide più di 40 persone al giorno.

Quando HELP viene attivato su un veicolo fermo, invia immediatamente un rapporto di posizione accurato al Safety Cloud di HAAS Alert. Ciò attiva una notifica ai veicoli in avvicinamento, tramite Uconnect o altri sistemi mobili e nel cruscotto collegati a Safety Cloud. Ciò fornisce ai conducenti un preavviso di 15-20 secondi, che corrisponde a circa 0,5 chilometri a velocità autostradale.