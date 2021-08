Spyker C8 Laviolette LM85: in vendita un esemplare speciale

Spyker non produce più auto sportive da almeno una decina di anni, ma resta nell’immaginario collettivo come un Marchio capace di emozionare e fare auto sportive con un certo criterio. Se qualcuno fosse interessato a portarsi a casa una bella Spyker arancione, potrebbe optare per una C8 Laviolette LM85 a basso chilometraggio attualmente in vendita a Naperville, nell’Illinois. Questa particolare vettura è una variante LM85 che ha preso ispirazione dalle auto da corsa Spyker Squadron GT2. Ha una straordinaria vernice Burned Almond Orange rifinita con accenti grigio canna di fucile e adotta delle ruote Aeroblade nere con bloccaggio centrale da 19 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport.

Caratteristiche

L’auto è stata messa all’asta tramite Bring a Trailer e apparentemente è rimasta presso la casa madre Spyker fino al 2015 quando è stata venduta a un uomo d’affari russo. Successivamente è stato importata negli Stati Uniti e acquisitata dal concessionario nel 2020. Ha percorso solo 1.200 km e viene offerta con libretti di fabbrica, libretti originali, borsoni, registri di servizio, un rapporto Carfax pulito e un titolo del Michigan immacolato. L’abitacolo della C8 Laviolette LM85 presenta sedili rivestiti in pelle nera con Alcantara trapuntata e cuciture a contrasto arancioni che si trovano al centro dei sedili, così come nel tunnel di trasmissione, nei pannelli delle porte, nella plancia inferiore, nel bagagliaio e nelle minigonne laterali. Il resto del cruscotto è rifinito in alluminio tornito, mentre una targa speciale rivela che questo è il numero 14 dei 24 modelli LM85 costruiti.

Il motore

Ad alimentare la Spyker c’è un V8 da 4,2 litri di origine Audi con 400 CV e 480 Nm di coppia. Questo motore è accoppiato a un cambio manuale a sei marce Getrag che aziona le ruote posteriori tramite un differenziale a slittamento limitato Drexler. Sicuramente non si passa inosservati con un’auto del genere, una vettura che certamente sa come colpire l’occhio e il cuore degli appassionati.