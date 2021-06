Sport in prima fila con Goldnews

Gli atleti, ma anche i tifosi, sono ormai ai blocchi di partenza per inaugurare questa estate all’insegna dello sport.

In pieno clima Euro 2020, che speriamo sfocerà in una finale con l’Italia protagonista, è palpabile il desiderio degli italiani di esultare per le vittorie dei propri beniamini, e, ovviamente, noi ci auguriamo che questo possa avvenire molto spesso.

Senza dimenticare che, proprio come gli Europei, previsti per il 2020 ma rimandati causa pandemia, anche le Olimpiadi di Tokyo si avvicinano a passo sempre più veloce, per la gioia di chi aspettava da tempo queste manifestazioni.

Si sa che, quando ci sono eventi di questa portata, l’interesse mediatico sale alle stelle e Goldnews, in primo piano quando si tratta di tenerci informati su innovazione e notizie di vero spicco, ha deciso di cavalcare l’onda e di offrirci un prodotto originale e ricco di contenuti curiosi e inaspettati ad alto tema sportivo.

Si tratta di un docu-podcast, in collaborazione con Podcastory, in cui verranno raccontate vicende sportive dai risvolti inaspettati, ovvero quando a vincere sono stati degli outsider sui quali nessuno avrebbe mai scommesso.

Ogni podcast è suddiviso in due parti: la prima, con la partecipazione di speaker esperti, ci riporta nel luogo e nel tempo dell’evento, mentre la seconda, tramite la narrazione di Guido Bagatta, approfondisce e spiega quanto successo, fornendo una serie di chicche divertenti e informazioni dettagliate.

Sono podcast in pillole in grado, però, di intrattenere, informare e divertire, e offrire qualcosa che prima non c’era e che verrà sicuramente apprezzato.