smart svela i disegni della nuova SUV coupé

Dopo la #1, smart svela i primi bozzetti ufficiali della #3, Suv-coupé elettrica e secondo modello del nuovo corso di smart. In un comunicato vengono diramate anche alcune informazioni relative il design, mentre dobbiamo aspettare ancora un po’ per quanto riguarda powertrain e prezzi.

Perchè solo i bozzetti?

Tempo fa sono circolavate in rete alcune foto della nuova smart #3, ma non si trattava di immagini ufficiali. I disegni che vi imostriamo in questo articolo (con un comunicato inviato alla stampa) rappresentano la prima comunicazione ufficiale di smart sulla #3, che tra poche settimane avremo l’opportunità di scoprire perchè verrà presentata al Salone di Shanghai. Non si hanno ancora informazioni “meccaniche”, piuttosto riguardano il design, ma proviamo comunque ad anticiparvi alcune caratteristiche.

La smart #3 e il suo design

Partiamo da ciò che non è stato raccontato da smart e che proviamo a immaginare se pensiamo alla più piccola #1. Partiamo proprio dalle dimensioni, di cui smart non parla nel comunicato. Probabilmente, secondo un ragionamento logico, la #3 sarà più grande della #1 e quindi supererà i suoi 4,27 metri e la piattaforma modulare su cui nascerà sarà probabilmente la stessa, quella SEA di Geely sulla quale vengono costruite vetture 100% elettriche a motore singolo o doppio. Per quanto riguarda le versioni, si parla (ma non sono voci ufficiali) di una #3 a motore posteriore e un’altra, probabilmente Brabus”, a trazione integrale, mentre la batteria potrebbe aver ricevuto un upgrade rispetto a quella da 66 kWh della #1. Sul design abbiamo invece qualche certezza in più: come mostrano i disegni, il legame stilistico con la #1, soprattutto nel frontale, è evidente, un po’ meno nel padiglione e nella coda. I montanti sono più curvilinei e dinamici e il lunotto molto più piccolo e inclinato, invece i parafanghi larghi conferiscono alla #3 un aspetto più robusto e aggressivo.