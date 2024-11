Smart #5: il nuovo SUV elettrico che ridefinisce la mobilità urbana

La Smart, storicamente nota per le sue city car compatte, ha intrapreso una trasformazione significativa con l’introduzione di modelli SUV elettrici. Dopo il lancio della Smart #1 e #3, il marchio ha presentato la Smart #5, un SUV di medie dimensioni che rappresenta il veicolo più grande mai prodotto dalla casa automobilistica.

La Smart #5 segna un punto di svolta per il brand, aumentando la sua gamma con un SUV elettrico che combina design innovativo, tecnologie avanzate e prestazioni elevate. Questo modello rappresenta l’evoluzione della Smart verso veicoli più versatili e adatti a un pubblico più ampio.

Smart #5, un SUV compatto ma spazioso

Con una lunghezza di 4,705 metri, la Smart #5 si posiziona nel segmento dei SUV compatti, offrendo però un abitacolo spazioso grazie a un passo di 2,9 metri. Il design esterno presenta linee muscolose e un aspetto robusto, ispirato ai fuoristrada, che conferisce al veicolo una presenza imponente su strada.

All’interno, la Smart #5 offre un ambiente moderno e tecnologico. La plancia è dominata da un ampio display centrale che integra il sistema di infotainment di ultima generazione, offrendo connettività avanzata e un’interfaccia intuitiva. I sedili “zero-gravity” sono reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di airbag integrati, garantendo comfort e sicurezza ai passeggeri.

Motorizzazioni e prestazioni, potenza elettrica su misura

La Smart #5 è disponibile in diverse configurazioni di motorizzazione:

Versione a trazione posteriore (RWD) : dotata di un singolo motore elettrico che eroga 335 CV , ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e efficienza.

: dotata di un singolo motore elettrico che eroga , ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e efficienza. Versione a trazione integrale (AWD): equipaggiata con due motori elettrici che forniscono una potenza combinata di 579 CV, offrendo prestazioni elevate e una maggiore trazione su diverse superfici stradali.

Batteria e autonomia, si viaggia senza preoccupazioni

Equipaggiata con una batteria da 100 kWh, la Smart #5 offre un’autonomia fino a 740 km secondo il ciclo cinese CLTC. Sebbene questo dato possa variare in base al ciclo di omologazione europeo, la capacità della batteria assicura comunque percorrenze significative, riducendo l’ansia da autonomia per i conducenti.

Grazie all’architettura elettrica a 800 Volt, la Smart #5 supporta ricariche rapide, permettendo di recuperare una significativa percentuale di autonomia in tempi ridotti. Questo aspetto rende il veicolo adatto sia all’uso urbano che ai viaggi più lunghi, offrendo flessibilità e convenienza.

Sicurezza e comfort

La Smart #5 è dunque equipaggiata con un sistema di infotainment avanzato, che include un display centrale ad alta risoluzione e supporta la connettività con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il veicolo offre una suite completa di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, per garantire sicurezza e comfort durante la guida.

Un arrivo atteso in Europa per Smart #5

Dopo il debutto sul mercato cinese, la Smart #5 è attesa in Europa a partire dal 2025. Presentata ufficialmente il 28 agosto 2024, il suo arrivo sul mercato europeo è previsto quindi per il prossimo anno. I dettagli sui prezzi e le specifiche per il mercato italiano non sono ancora stati annunciati, ma si prevede che il veicolo sarà competitivo nel segmento dei SUV elettrici di medie dimensioni. Questo lancio segnerà l’ingresso del marchio nel segmento dei SUV elettrici di medie dimensioni, ampliando l’offerta per la platea europea alla ricerca di veicoli elettrici versatili e avanzati.

Una nuova era per Smart

Con la Smart #5, il brand del gruppo Geely entra in un nuovo segmento di mercato, offrendo un SUV elettrico che combina design accattivante, tecnologie all’avanguardia e un’autonomia estesa. Questo modello rappresenta un passo significativo nella strategia di Smart per diventare un leader nella mobilità elettrica urbana, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alle prestazioni.