Smart #3: svelato in anteprima il nuovo SUV coupé elettrico [FOTO]

Smart ha sfruttato il Salone di Shanghai 2023 per presentare in anteprima mondiale la nuova Smart #3. Si tratta del primo SUV coupé realizzato dalla casa automobilistica. Dispone di un design che rappresenta un’interpretazione ancora più sportiva della filosofia di design sviluppata dal Mercedes-Benz Global Design Team.

Con il lancio della nuova #3, il marchio resta fedele alla sua visione pionieristica originale di esplorare le migliori soluzioni per la mobilità urbana del futuro. L’estetica dello Sport Utility Vehicle coupé prevede delle linee morbide e fluide e delle curve atletiche.

Anteriormente troviamo i fari a LED CyberSparks dalla forma slanciata, un distintivo shark nose e un’ampia griglia a forma di A. Lateralmente spiccano il tetto bicolore e la linea continua che unisce i montanti A e C mentre sul retro abbiamo uno spoiler, una curvatura moderna e dei fanali con elementi pixelati.

Al centro della plancia spicca un grande display da 12.8 pollici

L’abitacolo della Smart #3 riprende la sportività degli esterni attraverso linee circolari che evocano le prese d’aria delle turbine. La plancia è caratterizzata da un ampio display touch centrale da 12.8 pollici tramite il quale è possibile gestire diverse funzionalità.

L’illuminazione Ambient Multicolor esalta ulteriormente l’atmosfera spaziosa degli interni. Grazie al passo più lungo, la #3 offre un abitacolo ancora più spazioso rispetto alla #1. Il sistema di infotainment è abbinato a un impianto audio Beats con 13 altoparlanti.

Il nuovo SUV coupé 100% elettrico sarà disponibile in nuove colorazioni, tra cui Photon Orange Metallic ed Electric Blue Matte per gli esterni e Vibrant Brown per l’abitacolo. Al momento queste sono le uniche informazioni che conosciamo sulla Smart #3, ma sappiamo che sarà presentata integralmente in occasione dell’evento IAA previsto a settembre, con un lancio in Europa all’inizio del 2024.