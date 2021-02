Skoda Scala: in Germania arriva la Edition S

La gamma della compatta Skoda Scala è stata ampliata alla versione speciale Edition S, prodotta in soli 500 esemplari in serie limitata e, momentaneamente, solo per il mercato tedesco, dove è commercializzata al prezzo unitario di 33.790 euro. Allestita dal tuner tedesco ABT, è equipaggiata con il motore a benzina 1.5 TSI da 190 CV di potenza e 290 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce.

Esteticamente, la nuova Skoda Scala Edition S è riconoscibile per l’assetto sportivo ribassato di 15 millimetri, i vetri posteriori oscurati, le minigonne laterali, gli specifici paraurti aerodinamici sia anteriore che posteriore e i cerchi in lega di ABT da 18 pollici di diametro.

La nuova Skoda Scala Edition S è disponibile nelle colorazioni Steel Gray, Black Magic Pearl Effect e Velvet Red Premium Metallic per la carrozzeria, quest’ultima impreziosita anche da elementi di colore nero lucido. Per quanto riguarda l’abitacolo, anch’esso di colore nero, è prevista la pedaliera sportiva in acciaio inox.