Skoda Enyaq iV: la versione Sportline in anteprima al MIMO 2021

Al MIMO 2021, ovvero la prima edizione del Milano Monza Motor Show in programma dal 10 al 13 giugno, sarà svelata in anteprima italiana la nuova Skoda Enyaq iV Sportline che rappresenterà la versione sportiva della nuova SUV a propulsione elettrica del costruttore ceco, dotata anche dei gruppi ottici Full Led Matrix denominati Skoda Crystal Lightning a 24 led, nonché della calandra luminosa Crystal Face a 131 led.

Look votato alla sportività

Esteticamente, la nuova Skoda Enyaq iV Sportline è riconoscibile per l’assetto sportivo ribassato di 15 millimetri all’avantreno e 10 millimetri al retrotreno, ma anche per l’estetica dedicata con i paraurti sportivi, le minigonne laterali, gli elementi della carrozzeria e i loghi di colore nero lucido, senza dimenticare il pacchetto Design Selection per l’abitacolo bicolore nero e grigio con gli interni in tecnofibra Artvelours, la plancia ad effetto carbonio, i sedili sportivi con i poggiatesta integrati, il volante sportivo multifunzione a tre razze e la pedaliera in look alluminio.

La versione iV80x al top di gamma

Già in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 44.450 euro, la nuova Skoda Enyaq Sportline è disponibile nella versione iV60 da 179 CV di potenza e 310 Nm di coppia massima con il pacco delle batterie da 62 kWh per 400 km di autonomia massima, affiancata dalla declinazione iV80 da 204 CV di potenza e 82 kWh per 520 km di autonomia massima. Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla configurazione iV80x col doppio motore elettrico da 265 CV di potenza complessiva e 425 Nm di coppia massima, tra l’altro dotata della trazione integrale.