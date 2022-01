Škoda Enyaq Coupé iV: la prima immagine

La Škoda Enyaq iV, la prima vettura di serie completamente elettrica del Marchio ceco, accoglie una nuova variante nella gamma: la Škoda Enyaq Coupé iV. L’Azienda ha svelato uno schizzo in cui mostra un modello con un’estetica più sportiva e una linea del tetto spiovente, esteticamente più sexy e più efficiente dal punto di vista aerodinamico. La premiere di questo modello è prevista per il 31 gennaio 2022 e il suo arrivo nelle concessionarie avverrà in primavera.

Più sexy e aerodinamica

La Škoda Enyaq Coupé iV sarà più efficiente: il marchio ha rivelato che il suo coefficiente di resistenza sarà 0,25x rispetto a 0,27x della sorella SUV. Ciò consentirà una maggiore autonomia di guida con una sola carica delle batterie e sebbene non ci siano ancora dati ufficiali, si parla di un aumento che andrebbe dai 9 ai 14 chilometri. Certo, questo avrà un costo: il bagagliaio perderà capacità, passando a 570 litri contro i 585 della Škoda Enyaq iV.

Motorizzazioni

Secondo le indiscrezioni la Škoda Enyaq Coupé iV manterrà le stesse opzioni meccaniche e di batteria per una gamma limitata a tre versioni:

iV 60: dotata di un motore elettrico posteriore da 180CV e di una batteria da 58 kWh. iV 80: con motore elettrico posteriore da 204 CV e una batteria da 77 kWh che prometterebbe un’autonomia massima di 535 chilometri. iV 80X: con due motori elettrici per una potenza complessiva di 265 CV e con la stessa batteria da 77 kWh.

Design

La parte anteriore della Škoda Enyaq Coupé iV è caratterizzata da una griglia ampia e appariscente che, questa volta, è più profonda, condivide il colore con la carrozzeria e dispone di una luce a LED orizzontale che si unisce ai gruppi ottici anteriori. Questi vantano un design sottile e orizzontale che accentua la larghezza del veicolo.

Le prese d’aria laterali sono più spigolose e il paraurti anteriore, ereditato dalla Škoda Enyaq iV Sportline, è più ampio e sportivo, in linea con il carattere dinamico di questa versione coupé. Nel profilo le minigonne laterali condividono anch’esse la tonalità cromatica con la carrozzeria, anche se l’attenzione è rivolta ai grandi cerchi a rombi.

Al posteriore spiccano la scritta Škoda in lettere maiuscole sotto uno spigolo vivo e le luci posteriori, che tracciano l’illuminazione a forma di C caratteristica del marchio. Per gli interni la Škoda Enyaq Coupé iV dovrebbe puntare sulla stessa configurazione vista sulla Škoda Enyaq: un cruscotto digitale da 5,3 pollici e uno schermo centrale da 13 pollici che ospiterà il sistema di infotainment. E tutto ciò sotto un tetto panoramico in vetro che rifletterà il calore e che varierà a seconda delle versioni.