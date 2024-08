Skoda: dinamismo e potenza con Kodiaq Sportline e Octavia RS

Skoda continua a sorprendere con nuove versioni che uniscono stile e prestazioni, offrendo ai clienti scelte che esaltano il dinamismo e la personalità. L’ultima aggiunta alla gamma include il grande SUV Kodiaq in versione Sportline e la rinnovata Octavia nella variante sportiva RS, entrambe progettate per chi cerca un’esperienza di guida eccezionale.

Kodiaq Sportline, eleganza e sportività

La nuova versione Sportline del Kodiaq si distingue per il suo design accattivante e dettagli in nero lucido che donano un aspetto deciso e raffinato. Gli interni sono altrettanto sofisticati, con sedili sportivi rivestiti in pelle sintetica scamosciata traforata e cuciture a contrasto. Il volante sportivo a tre razze, appiattito nella parte inferiore, e la pedaliera in metallo completano l’estetica sportiva.

La gamma di motorizzazioni del Kodiaq Sportline è ampia e include:

1.5 TSI mHEV da 150 CV

2.0 TDI da 150 CV o 193 CV 4×4

1.5 TSI Plug-In Hybrid da 204 CV, con oltre 100 km di autonomia a zero emissioni.

Le dotazioni di serie del Kodiaq Sportline riprendono quelle della versione Style, il top di gamma, offrendo comfort e sicurezza avanzata con gruppi ottici Matrix LED, sistemi ADAS di livello 2, climatizzatore a tre zone e navigatore connesso. Il prezzo di partenza è di 46.500 euro.

Octavia RS, potenza e tecnologia

La best seller di Skoda, l’Octavia, si arricchisce con la variante RS, disponibile sia in versione berlina che Wagon. Questa nuova versione combina il recente restyling della gamma Octavia con una motorizzazione potente, un 2.0 TSI da 265 CV e 370 Nm, abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. La trazione anteriore con differenziale autobloccante elettronico migliora le prestazioni, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi (6,5 secondi per la Wagon).

L’Octavia RS offre un assetto sportivo ribassato di 15 mm, con molle e ammortizzatori a controllo elettronico DCC e uno sterzo a incidenza variabile per una guida più agile e stabile. La dotazione di serie è completa, comprendendo paraurti anteriori e posteriori specifici, cerchi in lega da 18″, Comfort Pack Plus con allarme volumetrico, portellone elettrico con Virtual Pedal e cappelliera elettrica. Anche i sistemi di assistenza alla guida sono di ultima generazione, con Front Assistant, Cruise Control adattivo, Lane Assist 2.0 e Side Assist. Il listino della nuova Octavia RS parte da 46.350 euro.

Aggiornamenti per gli altri modelli Skoda

Oltre alle novità principali, Skoda ha apportato aggiornamenti anche ad altri modelli della gamma. La Fabia Young Edition è ora disponibile in argento brillante senza sovrapprezzo e con opzione per la vernice metallizzata rosso velluto. Tutte le Fabia beneficiano di una telecamera posteriore migliorata con linee dinamiche per il parcheggio.

I modelli Kamiq e Scala ricevono nuove dotazioni opzionali come Parking Distance Control, telecamera posteriore, vetri oscurati, Adaptive Cruise Control e allarme volumetrico con chiusura centralizzata. Per il Kamiq in versione Selection, è disponibile il pacchetto Technology Entry con interfaccia smartphone wireless e 4 porte USB-C da 45 W.