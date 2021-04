Seres SF5: è un SUV ibrido plug-in la prima auto di Huawei

Huawei, colosso cinese dell’hi-tech, è un marchio molto diffuso anche in Italia grazie alle migliaia di smartphone, monopattini e altri gadget elettronici utilizzati ogni giorno nel nostro Paese. Ora però, l’azienda asiatica ha stupito tutti presentando in anteprima mondiale la sua prima automobile. In realtà la vettura non sarà prodotta dal costruttore di Shenzhen, ma verrà semplicemente distribuita a partire dalle prossime settimane presso i suoi tantissimi flagship store.

Powetrain ibrido da 550 CV

Evoluzione della Seres SF5, già in vendita da un paio di anni, la vettura si presenta come un SUV ibrido plug-in lungo 4,7 metri. Le novità che porta in dote il SUV non riguardano l’estetica, ma la meccanica e la tecnologia offerta. La vettura che prima era offerta powertrain 100% elettrico adesso sfrutta un sistema ibrido plug-in. Quest’ultimo utilizza un motore benzina di 1.5 litri e due motori elettrici, per una potenza complessiva di ben 550 CV e un’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. La vettura verrà distribuita sia in versione 4×4 che con sole due ruote motrici.

Autonomia elettrica da record

Questo SUV plug-in stupisce per la sua incredibile autonomia che può raggiungere i 180 km, anche se non parliamo del ciclo di omologazione WLTP utilizzato in Europa, ma di standard cinesi che risultano meno severi. L’autonomia complessiva tra elettrico e termico dovrebbe invece raggiungere i 1.000 km.

Tecnologia al Top

Tra le altre novità spicca il nuovo sistema di infotainment abbinato ad un touch-screen in stile tablet che domina la console centrale. Non manca inoltre un sofisticato impianto audio che può contare su un ben 11 diffusori e su un sound ad alta definizione.

Solo per il mercato interno

Al momento, la Seres SF5 verrà venduta solo nei negozi Huawei che si trovano in Cina, ma non è escluso lo sbarco nel prossimo futuro anche su altri mercati internazionali. La Seres SF5 sarà offerta a partire da 246.800 yuan cinesi (circa 31.592 euro secondo il cambio attuale) per quanto riguarda la versione 4×4 e da 216.800 yuan (circa 27.647 euro) per la variante con due ruote motrici.