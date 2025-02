Stretta sul semaforo giallo: multe fino a 222 euro e patente a rischio. Il nuovo Codice della Strada introduce un giro di vite sulle infrazioni legate alla fase gialla del semaforo, con sanzioni più severe che includono multe elevate e decurtazione dei punti patente. Questa riforma, che sta generando dibattito, punta a contrastare una delle pratiche più rischiose tra gli automobilisti italiani: l’accelerazione all’ultimo momento per “bruciare” il giallo.

Semaforo giallo: i rischi

La fase di transizione tra verde e rosso, regolamentata dall’articolo 41 del Codice, ha lo scopo di consentire l’arresto del veicolo in sicurezza, non di favorire attraversamenti frettolosi. In ambito urbano, il semaforo giallo dura dai 3 ai 4 secondi, mentre sulle strade extraurbane può estendersi fino a 5-6 secondi.

Il sistema sanzionatorio prevede multe base di 167 euro, che salgono a 222 euro nelle ore notturne (22:00-7:00). Inoltre, chi commette l’infrazione subisce la perdita di 6 punti dalla patente e, in caso di recidiva, rischia la sospensione del documento di guida da uno a tre mesi. Con la diffusione delle telecamere agli incroci, contestare le multe semaforo è ormai un’impresa ardua.

Rispetto del Codice della Strada

Per evitare spiacevoli conseguenze, è fondamentale che gli automobilisti adottino comportamenti responsabili:

Moderare la velocità in prossimità dei semafori

Valutare attentamente la distanza dall’incrocio quando scatta il giallo

Mantenere una velocità costante senza accelerazioni improvvise

Prestare attenzione ai display countdown, dove presenti

Essere particolarmente prudenti nelle ore notturne

Il rispetto di queste semplici regole non solo aiuta a evitare le sanzioni guida, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti e disagi. La prudenza al volante può fare la differenza tra un viaggio sereno e conseguenze pesanti per il portafoglio e la patente.