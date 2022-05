Incredibile: la sedia a rotelle traina un motoscafo [Video]

Su Instagram ha fatto la sua comparsa un video che mostra una sedia a rotelle motorizzata da un cuore a batterie, mentre traina un rimorchio con un piccolo motoscafo sopra. L’impresa potrebbe sembrare titanica, ma in realtà non mette a disagio la carrozzina elettrica, che porta a termine a testa alta la singolare missione. Qualcuno ha immortalato la scena, dalla sua auto. Teatro delle riprese l’area di El Cajon, vicino San Diego, in California. Solo all’incrocio, quando la sedia a rotelle gira a sinistra, si nota qualche piccola oscillazione, che testimonia il pericolo di simili condotte, assolutamente da non imitare.

Guardando le immagini si resta stupiti dalla forza con cui l’insolita “motrice” svolge il suo compito. Il tizio a bordo si muove come se stesse facendo la cosa più naturale al mondo. Del resto, molti si sono ormai convinti che coi veicoli elettrici, di qualsiasi stazza e natura, si possano fare quasi tutte le cose. Un’idea sbagliata, profondamente sbagliata, ma accreditata dalla comunicazione mainstream del momento. Facile immaginare la sorpresa di quanti, all’improvviso, si sono visti davanti una scena del genere. In tal senso, sono molto esplicative le parole di chi, dal posto guida della sua vettura, ha effettuato le riprese con lo smartphone.

Come dicevamo, la sedia a rotelle motorizzata sembra gestire il lavoro abbastanza bene, ma il fatto di avere la potenza e la coppia per trainare qualcosa, non significa che i freni e che la stabilità siano all’altezza. Pare che il ricorso a mezzi strani per il traino di barche e motoscafi non sia una pratica poco frequente. Io non avevo visto mai nulla di singolare in questo ambito, almeno prima di oggi, ma a quanto pare mi sono perso tanti filmati stravaganti. Non me dispiaccio, perché non amo le condotte pericolose. Su strada il senso di responsabilità dovrebbe sempre prevalere. Voi che ne pensate?