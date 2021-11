Salone di Los Angeles: debutta la Fisker Ocean

Fisker ha debuttato oggi al Salone dell’Auto di Los Angeles per mostrare la versione di produzione della Ocean. La casa automobilistica ha annunciato che il SUV elettrico inizierà la produzione nello stabilimento di Graz, in Austria, tra esattamente un anno, il 17 novembre 2022.

I prezzi

I prezzi, negli USA, partiranno da 37.499 dollari (tasse escluse) per l’allestimento “Sport”. La Fisker Ocean Ultra, invece, partirà da 49.999 dollari e la Ocean Extreme da 68.999 dollari. Le prime 5.000 unità a entrare in commercio si chiameranno Fisker Ocean One e avranno un prezzo di partenza di 68.999 dollari.

Autonomia

Una delle maggiori differenze tra la Sport e i modelli più costosi è la chimica della batteria. Il modello più economico utilizzerà infatti accumulatori agli ioni di litio e al fosfato, forniti da CATL. Basteranno a garantirle 250 miglia (402 km) con una carica, mentre un singolo motore nella parte anteriore eroga 279 CV (279 PS / 205 kW) e la lancia a 60 mph (96 km/h) in 6,9 secondi.

California Mode

Offerta con ruote aerodinamiche da 20 pollici o da 22 pollici opzionali, l’Ocean monta pneumatici appositamente progettati da Bridgestone per prestazioni e autonomia ottimali. Un pulsante “California Mode”, invece, abbassa tutti i finestrini e ritrae il tetto scorrevole per offrire un’esperienza il più possibile all’aria aperta.

Interni

All’interno cinque passeggeri trovano posto in un lussuoso ed ecologico abitacolo, grazie a interni completamente vegani realizzati con materiali riciclati. Uno schermo ad alta risoluzione da 17,1 pollici può ruotare dalla modalità verticale (per la guida) alla modalità orizzontale o “Hollywood”, quando il veicolo è parcheggiato. Fisker offrirà anche una gamma di sistemi di assistenza alla guida, inclusa una modalità progettata per migliorare la protezione, la sicurezza e il comfort del conducente, utilizzando radar, telecamere e sensori a ultrasuoni per anticipare e prevenire gli incidenti.

I proprietari potranno anche ricaricare altri veicoli elettrici e inviare energia alla rete elettrica, se necessario, per alimentare le proprie case, ad esempio, in caso di interruzione della corrente.

Già ordinabile

Disponibile per l’acquisto alla fine del 2022, i clienti possono già iniziare a prenotare la Fisker Ocean versando un deposito di 250 dollari. Un programma di abbonamento, denominato “Leasing flessibile”, sarà offerto inoltre per 379 dollari al mese, con una commissione di apertura di 2.999 dollari.