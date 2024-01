Salone di Ginevra 2024: confermato il ritorno dal 26 febbraio al 3 marzo

Il Salone di Ginevra 2024 riaprirà i battenti il prossimo 26 febbraio. Ricordiamo che questo evento non si svolgeva dal 2019. Totalmente rivisitato con un approccio innovativo, il GIMS ha ottenuto una nuova vitalità attraverso contenuti freschi. L’edizione 2024 si propone di ridefinire gli standard, combinando un’esperienza espositiva e immersiva in modo inedito nei saloni automobilistici. Il GIMS 2024 promette di offrire un valore più significativo sia ai visitatori che agli espositori rispetto al passato.

Dal 26 febbraio torna il Salone di Ginevra 2024 dopo un’assenza di molti anni

Contrariamente ai tradizionali saloni automobilistici, il GIMS 2024 si distinguerà per una collaborazione più stretta tra gli organizzatori e gli espositori. L’evento accoglierà marchi di fama e le loro prime presentazioni, integrandole con esperienze immersive sviluppate in collaborazione con i brand. L’obiettivo è decodificare il tema dell’evento, Auto.Future.Now, che sarà rappresentato attraverso quattro aree tematiche: Adrenaline Zone, Design District, Mobility Lab e Next World.

La giornata dedicata ai media al Salone di Ginevra 2024 avrà inizio con la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento Car of the Year 2024, giunto al suo 60º anniversario. La cerimonia si terrà presso lo stand Car of the Year all’interno del salone e sarà trasmessa in diretta online e sui social media. Successivamente, si svolgeranno le conferenze stampa degli espositori, durante le quali saranno presentate 15 anteprime mondiali ed europee di nuovi veicoli.

Il 27 febbraio avrà luogo il VIP day che sarà sede del Forum Auto.Future.Now, in cui i leader dell’industria automobilistica, della tecnologia e del design condivideranno idee e visioni sul futuro della mobilità. Tra i relatori che saliranno sul palco per affrontare argomenti quali elettromobilità, evoluzione del design, guida autonoma e sostenibilità ci saranno figure di spicco come Luca de Meo (CEO Gruppo Renault), Natalie Robyn (CEO FIA), Chris Bangle (Amministratore Delegato Chris Bangle Associates), Frederic Bertrand (CEO e Team Principal Mahindra Racing), Marco Parroni (CMO Julius Baer). La discussione sarà moderata da Roger Atkins, fondatore di Electric Vehicles Outlook.