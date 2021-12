Roma, incidente in monopattino: muore investito da un’auto

Un uomo di 48 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre era a bordo di un monopattino. Il tragico incidente è accaduto a Roma intorno alle ore 18.30 di ieri, all’incrocio tra via Cesare Federici e via Colombo, nella zona sud della Capitale. L’uomo che si trovava sul monopattino è deceduto sul colpo, i sanitari arrivati sul posto dell’incidente non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. L’automobilista coinvolto nell’incidente si è subito fermato e ha allertato immediatamente i soccorsi.

Gli agenti della polizia locale dell’VIII Gruppo Tintoretto hanno effettuato i rilievi del caso e ora si trovano a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle analisi delle immagini delle telecamere che si trovano sul luogo della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto coinvolta sembra che percorresse la Colombo in direzione centro, quando all’incrocio con via Federici è avvenuto l’impatto fatale. Ancora non è chiaro quale dei due veicoli sia passato con il semaforo rosso. Purtroppo ancora una volta la Cristoforo Colombo si conferma una strada ad alto tasso di incidenti mortali in cui risulta coinvolto un monopattino.