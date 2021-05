Rolls-Royce Wraith by Spofec: 727 CV per la coupé britannica

Le Rolls-Royce sono vetture esclusive, opulente e dall’aplomb unico. Chi però volesse far emergere il lato più sportivo di questi modelli estremamente eleganti, ora può rivolgersi al tuner Spofec, in grado di trasformare la filante Wraith in una supercar dalle prestazioni estreme. Spofec – divisione specializzata nella preparazione di modelli Rolls-Royce, appartenente alla azienda Novitec – ha deciso quindi di mettere le mani sulla lunga coupé inglese, dopo aver recentemente proposto anche un nuovo kit per Cullinan.

Body kit extra large

La versione Black Badge della Wraith, ribattezzata “Overdose” dal tuner tedesco, non solo è diventata più potente, ma anche molto più aggressiva esteticamente. La carreggiata posteriore della vettura è stata allargata di 13 cm, mentre quella anteriore di 7 cm, raggiungendo così una larghezza totale di ben 2,08 metri. Grazie all’adozione delle sospensioni ad aria il baricentro è stato invece abbassato di 4 cm. Non manca un completo kit estetico in fibra di carbonio disegnato dal designer tedesco Vittorio Strosek, mentre l’effetto scenico finale viene completato dalla presenza di quattro cerchi in lega da 22 pollici realizzati da Vossen.

V12 biturbo da 727 CV

Le modifiche più succulenti si nascondono però sotto il lunghissimo cofano della Wraith, dove “batte” il poderoso V12 biturbo da 6.6 litri che ha visto aumentare la propria potenza e coppia massima rispettivamente da 632 CV e 820 Nm a 727 CV e 986 Nm. Grazie all’aumento di coppia e cavalleria, lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 4,2 secondi, mentre la velocità di punta rimane limitata alla fatidica soglia dei 250 km/h.

La Rolls-Royce Wraith “Overdose” verrà realizzata in soli 3 esemplari, mentre il prezzo di listino è assolutamente riservato.