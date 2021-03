Rolls-Royce Cullinan by Spofec: un V12 da oltre 700 CV

La Rolls-Royce Cullinan rappresenta il non plus ultra dei SUV extra-lusso, grazie ad una presenza scenica di forte impatto, condita da finiture e materiali di altissimo livello, senza dimenticare l’incredibile riserva di potenza offerta dal suo propulsore 12 cilindri. Ricordiamo infatti che la versione top di gamma “Black Badge“, risulta equipaggiata dal poderoso V12 da 6.7 litri in grado di sviluppare 608 CV e 900 Nm di coppia massima, a fronte dei 570 CV offerti dalla versione “standard”.

Nonostante queste caratteristiche di assoluto rilievo, gli incontentabili e facoltosi clienti che desiderano ancora di più da questo nobile SUV possono rivolgersi al preparatore internazionale Spofec, capace di realizzare una Cullinan ancora più stupefacente.

Look dal sapore dark

Spofec, divisione specializzata nell’elaborazione di modelli Rolls Royce, appartenente all’azienda di tuning Novitec, ha trasformato la Cullinan in un bolide aggressivo e dal forte gusto “dark”. Impreziosita da una livrea di colore nero, la Cullinan by Spofec sfoggia un completo kit estetico-aerodinamico comprensivo di nuovi passaruotache hanno permesso di allargare la vettura di ben 10 cm all’anteriore e di 12 cm al posteriore.

Sono stati adottati anche un nuovo splitter anteriore e un inedito diffusore posteriore che ospita il sistema di scarico sportivo con valvole di scarico attive. Non mancano inoltre 4 cerchi in lega da 24 pollici in grado regalare alla vista d’insieme un aspetto molto “minaccioso”. L’abitacolo è stato impreziosito con rivestimenti in pelle di colore nero, impreziositi da dettagli in arancio, mentre la plancia sfoggia inserti in fibra di carbonio.

V12 da 707 CV

Sotto il lungo cofano della Cullinan batte il V12 da 6.7 litri elaborato in modo tale da fornire 100 CV extra: il risultato sono 707 CV e 1.060 Nm di coppia scaricati sulla trazione integrale che promettono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi, mentre la velocità di punta risulta limitata a 250 km/h.