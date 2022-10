Rolls-Royce Ghost: ecco il tuning di Spofec

La nuova Ghost Black Badge è probabilmente la Rolls-Royce più sportiva che si possa comprare, ma c’è sempre spazio per miglioramenti. Spofec di Novitec ha presentato un kit di messa a punto per la berlina di lusso, con inclusi aggiornamenti estetici e del telaio, insieme a un aumento di potenza per il V12.

Rolls Royce Ghost by Spofec: il tuning meccanico

A partire dagli aggiornamenti meccanici, il V12 biturbo da 6,75 litri di questa Rolls-Royce produce 706 CV e una mostruosa coppia di 1.002 Nm, grazie all’upgrade ottenuto con il kit N-Tronic di Spofec. Ciò rappresenta un aumento di 105 CV e 100 Nm rispetto alla Ghost Black Badge di serie e 20 CV in più rispetto alla Ghost “standard” modificata precedentemente da Spofec. Grazie agli aggiornamenti, la Ghost Black Badge di Novitec accelera da 0-100 km/h in 4,3 secondi, con la velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Il nuovo look della Rolls Royce Ghost by Spofec

Dal punto di vista del design la Rolls-Royce Ghost è un’auto di lusso già di per se piuttosto bella, quindi il tuner non è andato troppo lontano nel reparto stile. Il kit carrozzeria in fibra di carbonio include infatti solo un paraurti ridisegnato con prese più sportive e LED integrati opzionali. Ci sono anche un paio di estensioni per i passaruota laterali, disponibili sia per la variante di carrozzeria normale che per quella a passo lungo, uno spoiler prominente e un paraurti posteriore con o senza tubi di scarico a vista. In ogni caso, per i proprietari della Rolls-Royce Ghost Black Badge che preferiscono non passare inosservati c’è a disposizione anche un sistema di scarico sportivo con valvole a farfalla a controllo attivo.

Rolls Royce Ghost Spofec: le foto Guarda le altre 5 fotografie →

Cerchi by Vossen e assetto ribassato

L’elemento più sorprendente sono i nuovi cerchi forgiati da 22 pollici firmati Vossen. Nell’esemplare della gallery sono verniciati in nero, in tinta con le finiture scure del badge nero, ma Spofec offre una scelta tra 72 colori diversi. Le ruote montano pneumatici misti da 265/35R22 all’anteriore e 295/30R22 al posteriore. Infine il modulo Spofec Can-Tronic per le sospensioni pneumatiche standard avvicina la Ghost al suolo di 40 mm, tornando automaticamente all’altezza di serie a velocità superiori a 140 km/h. Infine ci sono molte opzioni per gli interni, se il proprietario non è soddisfatto dell’inconfondibile stile Rolls-Royce.