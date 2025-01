La guida autonoma, considerata il futuro della mobilità, ha rivelato ancora una volta i suoi limiti con un episodio recente che ha coinvolto un robotaxi Waymo negli Stati Uniti. Mike Johns, un passeggero diretto all’aeroporto di Los Angeles, si è trovato in una situazione imprevista e frustrante quando il veicolo autonomo si è bloccato in un loop.

Il robotaxi, una Jaguar I-Pace dotata del sistema autonomo di Waymo, si è incastrato in un parcheggio, girando in cerchio senza riuscire a trovare l’uscita. Johns, visibilmente contrariato, ha cercato assistenza contattando il servizio clienti. Dopo circa cinque minuti, il team di Waymo è riuscito a riprendere il controllo del veicolo, portando il passeggero a destinazione, seppur con un ritardo.

Waymo ha successivamente attribuito l’incidente a un glitch software, già identificato e risolto. La compagnia ha rassicurato i clienti sul fatto che situazioni simili non si ripeteranno, sottolineando l’impegno nel migliorare continuamente i propri sistemi. Tuttavia, questo episodio evidenzia le sfide ancora presenti nel garantire una piena affidabilità della guida autonoma.

Non è la prima volta che un robotaxi Waymo si trova al centro di controversie per problemi tecnici. In un caso recente, un altro veicolo autonomo della stessa azienda ha colpito un robot per le consegne, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei veicoli autonomi e sull’interazione con altri sistemi robotici.

L’esperienza di Mike Johns mette in luce anche un aspetto umano: la frustrazione e l’ansia che possono derivare dall’affidarsi completamente alla tecnologia. Sebbene figure come Elon Musk prospettino un futuro senza sterzo e pedali, eventi come questo dimostrano che il percorso verso l’autonomia totale è ancora lungo e ricco di ostacoli, sia tecnici che psicologici.

Gli esperti del settore sottolineano che, nonostante i continui progressi tecnologici, l’implementazione della guida autonoma richiede tempo, test rigorosi e un’accettazione graduale da parte del pubblico. La sicurezza rimane una priorità assoluta, e ogni incidente rappresenta un’opportunità per perfezionare i sistemi.

Per raggiungere la piena maturità, aziende come Waymo e Tesla continuano a investire miliardi di dollari nello sviluppo di software e hardware avanzati. Tuttavia, come dimostrano episodi come questo, il futuro della mobilità autonoma richiederà non solo innovazione tecnologica, ma anche una maggiore fiducia da parte degli utenti.