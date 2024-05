Il ritorno di Lancia nel cuore dell’Europa

Lancia torna a respirare l’aria di internazionalità, dopo un periodo di oblio e di chiusura dentro ai confini nazionali. Il “rinascimento” del marchio di origine torinese è in corso ed è portato avanti dalla nuova generazione di Lancia Y, che è cresciuta nelle dimensioni e nei contenuti. La novella segmento B si distingue per un design ricercato e raffinato, tanto moderno quanto tradizionale nell’esprimere un legame con la gloriosa storia del Brand. Oggi, dopo un lungo periodo di assenza, Lancia apre nuove filiali nel Benelux: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

La soddisfazione del team Lancia

“Oggi è un altro giorno importante nel piano del nostro rinascimento: Lancia torna in Europa, partendo da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il nostro piano strategico decennale ha un obiettivo molto chiaro: fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo. Grazie al sostegno della nostra nuova rete di distribuzione e di una forza vendita dedicata, ci impegneremo al massimo per mantenere le promesse e riportare Lancia in entrambi i mercati!“, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

La nuova Lancia Ypsilon segna uno spartiacque con il recente passato con un approdo in vari mercati del Vecchio Continente, in linea con il piano strategico Dare Forward di Stellantis e con l’obiettivo di fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo.

La distribuzione europea

A partire da giugno, Lancia sbarcherà nuovamente in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in 70 importanti città, dove risiedono i futuri clienti del marchio. Dopo Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sarà la volta di Francia e Spagna, e quindi della Germania nel 2025. I criteri che hanno dettato la scelta dei Paesi sono stati tre: il primo è l’amore e la passione per lo stile italiano, con Spagna, Belgio e Francia in cima alla classifica; il secondo è il volume delle vendite online, con i Paesi Bassi in testa; il terzo è la dimensione del segmento B premium, con Spagna, Francia e Belgio sul podio.

Tutti questi Paesi sono storicamente legati al fascino dell’italianità, molto popolare, anche grazie ai tanti modelli iconici che hanno sedotto attori, amanti della moda e appassionati di motori. Un ruolo fondamentale nell’espansione internazionale del marchio Lancia è giocato dal modello di distribuzione, nuovo, efficiente e innovativo, con il 50% delle vendite online e un numero selezionato di rivenditori con una missione molto chiara: qualità senza compromessi. I nuovi showroom sono pensati per una nuova clientela premium europea che cercano eleganza senza tempo, italianità e innovazione, accompagnati da un’esperienza a bordo all’insegna del comfort e del benessere.