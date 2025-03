Sei modelli difettosi ogni mille vetture prodotte, oltre 6.400 auto richiamate per anomalie ai fari Matrix LED, decine di segnalazioni sul problemi servosterzo e due codici di richiamo già attivati in tutti i mercati europei. Sono i numeri del primo richiamo ufficiale che coinvolge il nuovo B-SUV del Biscione, l’Alfa Romeo Junior, appena lanciato sul mercato.

Le problematiche tecniche, emerse dopo le prime consegne iniziate a settembre, riguardano due distinti sistemi. Il primo malfunzionamento, identificato dal codice 6968, concerne un’errata calibrazione dei fari Matrix LED, con il fascio luminoso che non si regola automaticamente come dovrebbe. Questo inconveniente interessa sia le versioni ibride prodotte tra settembre e dicembre 2024 che quelle elettriche assemblate da maggio a dicembre 2023.

La casa automobilistica ha indicato che la risoluzione è relativamente semplice: basterà una nuova procedura di apprendimento del modulo di controllo fari presso un’officina autorizzata Alfa Romeo per ripristinare la funzionalità corretta.

Il secondo richiamo, contraddistinto dal codice 6977, è relativo invece alla taratura del problemi servosterzo. Questo difetto può causare la disattivazione non programmata del sistema di avviso di abbandono corsia durante la guida in curva a velocità superiori ai 90 km/h. Anche in questo caso, la soluzione prevede un aggiornamento software della calibrazione.

I proprietari possono verificare se il proprio veicolo risulta coinvolto inserendo il numero VIN nella piattaforma dedicata ai richiami auto sul sito ufficiale Alfa Romeo. In alternativa, saranno contattati direttamente dai concessionari per fissare un appuntamento.

La casa automobilistica tiene a precisare che questi richiami auto non rappresentano problemi critici per la sicurezza degli occupanti, a differenza di altre campagne di richiamo ben più serie. L’intervento tempestivo dimostra l’attenzione del marchio italiano verso la qualità e l’affidabilità dei propri prodotti, in un momento in cui il Alfa Romeo Junior sta registrando vendite particolarmente positive in Europa.