Rhino RR01: ecco la supercar lituana accessibile a tutti [VIDEO]

Rhino Racing, una startup lituana nata alcuni anni fa ha sviluppato una kit car chiamata Rhino RR01. Questa vettura ambisce a rendere accessibile l’esperienza di guida di una supercar, offrendo a tutti la possibilità di divertirsi in pista al volante di un’auto sportiva ad alte prestazioni. Si tratta di un Kit car che permette di costruire una supercar da zero, partendo dalla monoscocca, dal telaio, della carrozzeria, dagli interni e dall’elettronica. La scelta del motore e della trasmissione è lasciata al cliente che ordina la vettura RR01, consentendogli di selezionare il propulsore e il sistema di trasmissione più adatto alle sue preferenze.

Ecco la Rhino RR01: si tratta di una kit car che permette di personalizzare motore e trasmissione

La kit car sviluppata dalla startup lituana è ancora in fase prototipale ma funziona già. Attualmente monta un motore V10 da 5.2 litri proveniente da Audi (proveniente dal mercato dell’usato e revisionato dall’azienda lituana), progettato per offrire elevata potenza, velocità estrema e precisione di guida. Tuttavia, i fondatori di Rhino Racing hanno ammesso che c’è ancora del lavoro da fare prima di presentare Rhino RR01 sul mercato.

La versione base dell’auto kit Rhino RR01 sarà offerta a un prezzo di 35.000 € (tasse escluse). Questo prezzo includerà la monoscocca, la carrozzeria, sospensioni, freni, impianto di alimentazione, luci, elettronica, ruote, interni, volante e altri componenti necessari per creare una supercar pronta all’uso.

Vejas Pajarskas, uno dei quattro fondatori di Rhino Racing, ha discusso dell’andamento del progetto, affermando: “Abbiamo ancora bisogno di regolare la geometria delle ruote poiché l’assetto attuale è adatto alle corse, ma non offre una guida confortevole durante le manovre più lente in strada. Abbiamo lasciato spazio per molte modifiche, possiamo riconfigurare la disposizione degli elementi. Le prime esperienze al volante sono divertenti, ma c’è ancora molto lavoro da fare prima che il risultato sia veramente soddisfacente”.