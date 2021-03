Renault LCV: svelata la nuova strategia per la gamma di veicoli commerciali

La divisione Renault Professional che si occupa di tutta la gamma dei veicoli commerciali della Casa del Rombo, ha svelato in una lunga e completa conferenza stampa trasmessa in streaming le novità di prodotto e la nuova strategia dei modelli Renault LCV. Le novità sono rappresentate dai nuovi modelli compatti Kangoo Van ed Express Van, seguiti dai nuovi furgoni Trafic Passenger e SpaceClass. L’incontro virtuale è stato sfruttato anche per anticipare due interessanti novità a zero emissioni: a fine del 2021 debutterà infatti il nuovo Kangoo Van E-TECH Electric, equipaggiato con batteria da 44 kWh e forte di un’autonomia 265 km. Prima del termine di quest’anno è atteso anche il nuovo e rivoluzionario Renault Master alimentato ad Idrogeno.

Nuovo Renault Kangoo Van 2021

Il Kangoo Van 2021 si fa subito apprezzare per la speciale porta laterale con accesso chiamato “Open Sesame”, posizionata sulla fiancata destra e ampia ben 1.446 mm, mentre il montate centrale è stato eliminato. La gamma del veicolo vanta una buona offerta di carrozzerie e mette a disposizione le motorizzazioni benzina 1.3 litri TCe e Diesel 1.5 litri Blue dCi, a cui si aggiungerà la versione elettrica a fine 2021. La dotazione di sicurezza viene arricchita con ben 12 sistemi di assistenza alla guida. All’interno troviamo un portapacchi nella parte alta dell’abitacolo, dedicato al trasporto di oggetti lunghi. Il volume complessivo raggiunge i 3,9 m3, inoltre si può contare su ben 60 litri di vani portaoggetti utili. E’ possibile scegliere la configurazione con due o tre posti anteriori.

Nuovo Renault Express Van 2021

Prodotto nello stabilimento Renault sito a Tangeri, in Marocco, il nuovo Express Van 2021 si propone come veicolo commerciale ideale per le consegne urbane, inoltre punta molto sul suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il veicolo può contare su una porta scorrevole laterale larga 716 mm, mentre all’interno troviamo una serie di portaoggetti dalla capacità complessiva di 48 litri. Infine segnaliamo una lunghezza della paratia aumentata fino a quota 1,91 metri e un volume di carico che può raggiungere i 3,7 m3.

Dal punto di vista tecnologico non manca l’infotainment EASY LINK con schermo da 8 pollici, il caricatore wireless per smartphone, tre prese USB e quattro prese da 12V. In opzione sono disponibili la telecamera posteriore, i sensori per gli angoli ciechi e il sistema di controllo stabilità rimorchio. La gamma motorizzazioni comprende quattro unità, tra diesel e benzina, con potenze comprese tra 75 e 100 CV.

Nuovi Renault Trafic e SpaceClass

Renault Professional ha inoltre presentato anche la rinnovata gamma del Trafic dedicato al trasporto passeggeri. L’offerta è composta dal nuovo Trafic Passenger, dedicato al trasporto collettivo, e dal nuovo SpaceClass, per un trasporto passeggeri che punta sull’esclusività. La prima versione è appunto pensata alle aziende o agli enti che devono trasportare quotidianamente persone, o alle famiglie numerose. Lo SpaceClass si rivolge invece a quella clientela business, come NCC e realtà professionali che devono occuparsi del trasporto di passeggeri esigenti ed esclusivi.

Il veicolo può infatti essere impreziosito dal pack Signature che impreziosisce l’abitacolo di lusso e pelle, il tutto coadiuvato da un vero e proprio “salotto su ruote” dedicato fino a 5 persone adulte che possono contare su sedili singoli girevoli e su un tavolino asportabile. Non manca infine il pack Escapade per chi utilizza la vettura per il tempo libero: questo pacchetto include offre un letto con panchetta convertibile. Commercializzati in Italia a partire da Giugno 2021, Trafic Passenger e SpaceClass permettono di trasportare fino a nove persone con volume bagagliaio fino a 1,8 m3 e possono essere equipaggiati con propulsori diesel da 110 e 170 CV.