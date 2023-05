Renault, Fabrice Cambolive: ‘Il nuovo Espace risponde perfettamente alle nuove esigenze dei clienti’

In questi ultimi giorni sono iniziati i test drive della nuova generazione del Renault Espace, che ora si propone sul mercato come un SUV a cinque o sette posti a sedere. Questo modello è riuscito sempre ad evolversi con le varie generazioni e a stare al passo con i tempi. La sesta generazione propone un design atletico, elegante e sportivo e un abitacolo davvero premium.

Fabrizio Cambolive, CEO di Renault, ha dichiarato che “il nuovo Espace è un veicolo molto importante per garantire e confermare la crescita del mix della casa automobilistica francese. Allo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l’abitabilità e la luminosità, ma si è trasformato per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, con una motorizzazione ibrida di riferimento e un’esclusiva esperienza multimediale”.

Sotto il cofano c’è un motore E-Tech da 200 CV

Infatti, il Renault Espace 2024 viene fornito con il motore E-Tech Full Hybrid da 200 CV. Assicura un consumo ridotto di carburante in conformità con le normative (da 4,6 litri/100 km) e permette un’autonomia fino a 1100 km con un pieno e soprattutto senza ricaricare.

Non è finita qui poiché la nuova generazione del modello propone 32 dispositivi di assistenza alla guida, un telaio realizzato su misura e la piattaforma CMF-CD dell’Alleanza. Infine, il nuovo Renault Espace offre un abitacolo high-tech con materiali raffinati e di qualità, un tetto panoramico in vetro di oltre 1 m² e il sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced.