Renault Clio Cup: al Red Bull Ring in Gara 1 vince Felice Jelmini

La Renault Clio Cup è di scena al Red Bull Ring, dove le sportive del monomarca della Losanga hanno dato spettacolo in gara 1 nella pista che ospita anche le monoposto del campionato di F1.

Il primo round va a Felice Jelmimi

Il primo appuntamento in terra austriaca ha visto protagonista assoluto Felice Jelmini, portacolori della PMA Motorsport, che ha prima conquistato la pole position, e poi ha sfruttato al meglio la sua posizione di partenza staccando il gruppo dalle fasi iniziali di gara 1. Lo stesso Jelmini ha condotto la corsa fino alla bandiera a scacchi in prima posizione, precedendo al traguardo David Pouget, alfiere della GPA Racing, e Marc Guillot, della Milan Competition, quest’ultimo è arrivato secondo nella classifica del Gruppo A, quello relativo al campionato italiano.

Berto svetta nella classifica Challenger, mentre tra i gentleman spicca Alessandro Sabasti Scalera

Nel corso della competizione il tamponamento di Jurado ai danni di Torelli, con la conseguente squalifica del primo, hanno consentito a Guillot di allungare nella classifica del già citato Gruppo A. L’episodio ha consentito a Filippo Berto dell’Oregon Team di ottenere la quarta posizione assoluta e la terza nel Gruppo A. Nella classifica Challenger troviamo Berto davanti a Lorenzo Nicoli e Ospanov, mentre tra i gentleman ha trionfato Alessandro Sabasti Scalera precedendo Due e Quinto Stefana.

Domani in Gara 2 Autoblog.it prenderà parte alla Press League

Da non perdere Gara 2, che andrà in scena domani alla 16.20, quando nella Press League scenderà in pista anche il nostro Direttore Gaetano Cesarano. Nella corsa di oggi il portacolori di Automoto.it, Emiliano Perucca Orfei, è transitato sotto la bandiera a scacchi in 24esima posizione assoluta, portando a casa una performance generosa.