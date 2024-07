Red Bull RB17: hypercar da pista da 1.200 CV e prestazioni da F1

Dopo anni di anticipazioni, Red Bull ha finalmente svelato la sua prima hypercar da pista per clienti privati, la RB17, durante il prestigioso Goodwood Festival of Speed 2024. Questa straordinaria vettura a due posti con motore centrale è equipaggiata con un potente V10 aspirato da 4,5 litri, supportato da un motore elettrico per una potenza complessiva di oltre 1.200 CV. Con un peso inferiore ai 900 kg, la RB17 promette prestazioni comparabili a quelle di una monoposto di Formula 1.

Uno degli aspetti più impressionanti della RB17 è il suo peso incredibilmente ridotto, ottenuto grazie a una monoscocca in fibra di carbonio. Il motore, che funge anche da elemento strutturale del telaio, è abbinato a un cambio sequenziale a sei velocità senza retromarcia, gestita dal motore elettrico integrato, e a un differenziale attivo a slittamento limitato con bloccaggio idraulico.

La potenza è suddivisa tra i 200 CV del motore elettrico e i 1.000 CV del V10 aspirato, un risultato quasi senza precedenti per un motore non sovralimentato. La RB17 può raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h. Il telaio è dotato di sospensioni pushrod regolabili con controllo attivo dell’altezza e del rollio, e una modalità di sollevamento per affrontare le asperità a bassa velocità.

L’aerodinamica avanzata, curata dal genio ingegneristico Adrian Newey, permette alla vettura di generare fino a 1.700 kg di deportanza, quasi il doppio del suo peso. Questo è possibile grazie a complessi sistemi di gestione dell’aria attorno alle ruote e a spoiler attivi anteriori e posteriori che regolano la deportanza in base alle condizioni di guida.

La Red Bull RB17 è progettata per essere utilizzata in pista con facilità e frequenza. Gli acquirenti possono scegliere tra diverse opzioni di sedili personalizzati, una pedaliera regolabile e un vano portaoggetti per tute e caschi. Il motore funziona con benzina tradizionale e ogni esemplare è coperto da una garanzia di 2 anni o 4.000 km. Red Bull afferma che la vettura può affrontare una gara di 24 ore senza necessità di manutenzione.

La produzione della Red Bull RB17 è limitata a soli 50 esemplari, tutti già venduti. Sebbene il prezzo non sia stato divulgato, si presume che sia nell’ordine delle sette cifre, con la produzione che inizierà il prossimo anno.