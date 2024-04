Una rara Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider all’asta a Monte Carlo

Fra le auto messe all’asta da RM Sotheby’s a Monte Carlo, nella sessione di vendita del 10 maggio, un posto di primo piano spetta alla Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider di Scaglietti. Questa vettura fece il suo esordio al Salone di Francoforte del 1969. Nata come versione scoperta della 365 GTB/4, seppe entrare nel cuore della gente quasi con la stessa intensità dell’altra, soprattutto negli Stati Uniti d’America.

Oggi è un oggetto di culto, molto ricercato dai collezionisti di tutto il mondo. Si può quindi immaginare un forte interesse, da parte dei potenziali acquirenti, per il lotto proposto nella magnifica cornice del Principato di Monaco, dove il glamour è di casa. Le stime della vigilia si spingono fino a 3.2 milioni di euro. Questo restringe notevolmente il campo, lasciando fuori dal set i comuni mortali, costretti ad accontentarsi della dimensione del sogno.

La Ferrari 365 GTS/4 proposta da RM Sotheby’s è quella con telaio numero 15383. Si tratta del 48° esemplare dei 121 costruiti. Ad occuparsi della prima consegna ci pensò uno storico concessionario del marchio emiliano: la Crepaldi Automobili di Milano. All’origine, questa vettura era verniciata in grigio argento, con abitacolo in pelle nera; ora sfoggia una finitura in grigio canna di fucile, su interni in pelle rossa, che si abbinano magnificamente al cromatismo esterno.

Una Ferrari V12 davvero speciale

La splendida carrozzeria trova ancoraggio su un classico telaio tubolare in acciaio, che dona supporto anche al motore V12 aspirato da 4.4 litri di cilindrata, con 352 cavalli di razza al servizio del piacere. Qui le emozioni non derivano soltanto dall’erogazione, ma pure dalle musicalità meccaniche, perfettamente accordate alle danze dei pistoni e dei cilindri. Una vera goduria sonora, da vivere ad ogni colpo sul pedale del gas. Questo cuore, alimentato da 6 carburatori Weber doppio corpo, suona come uno Stradivari.

Il piacere di guida è al top, grazie anche al corretto bilanciamento dei pesi, reso possibile dallo schema transaxle. L’architettura meccanica offre infatti un riuscito abbinamento fra il propulsore, disposto anteriormente in posizione arretrata, e il cambio manuale a 5 rapporti, messo al retrotreno, in blocco col differenziale autobloccante. Notevole il quadro prestazionale, annunciato dai 280 km/h di velocità massima dichiarati dalla casa di Marabello.

Storia ben documentata

La Ferrari 365 GTS/4 presto all’asta a Monte Carlo ha cambiato diversi proprietari nel corso degli anni, in varie aree geografiche del mondo. Dal 2017 appartiene alla persona che ora ha deciso di venderla. A lui va il merito del restauro biennale cui l’auto è stata sottoposta, sotto la regia della Carrozzeria Zanasi e di Joe Macari. Il motore e il cambio sono stati ricostruiti. Anche altri componenti meccanici sono stati rinnovati, comprese le sospensioni.

Nella nuova veste, la scoperta del “cavallino rampante” è tornata a farsi vedere in pubblico alla Cavalcade Classiche di Roma, nel 2019. Adesso si offre ancora una volta sul mercato, per fare la gioia di un altro appassionato, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi. Questa Ferrari 365 GTS/4 è accompagnata dal “Libro Rosso” Ferrari Classiche e da una copia del Certificato d’Origine Ferrari, oltre che dalla documentazione ACI e da una relazione di Marcel Massini.

Fonte | RM Sotheby’s