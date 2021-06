Range Rover Evoque L: versione lunga per la Cina

Chery Jaguar Land Rover è il consorzio attraverso il quale il marchio britannico vende i suoi prodotti in Cina. Nel 2020 il consorzio ha venduto un totale di 11.324 unità nel colosso asiatico, e solo 5.070 unità nei primi cinque mesi del 2021. L’ultima grande novità è la nuova Range Rover Evoque L, una variante appositamente adattata ai clienti del mercato asiatico che offre più spazio interno, soprattutto per le gambe dei passeggeri posteriori.

Segni di riconoscimento

Questo modello extra large di Land Rover non rappresenta una trasformazione radicale rispetto alla Range Rover Evoque. Mantiene infatti intatto il suo design esterno e si differenzia solo per la maggiore lunghezza e distanza tra gli assi, gli stemmi posteriori e per la finitura trasparente delle luci posteriori. Un’altra differenza è la combinazione di vernice, la carrozzeria in verde inglese e il tetto in nero.

Più spazio dentro

La Range Rover Evoque L per la Cina offre più spazio interno rispetto al modello base con 156 millimetri in più per le gambe dei passeggeri posteriori, arrivando a 1015 millimetri. Anche nella zona anteriore degli interni non ci sono novità. Il cruscotto mantiene intatto il suo design, con il quadro strumenti digitale e altri due display che dominano la console centrale.

Tuttavia i sedili ora dispongono di una regolazione elettrica dello schienale che consente di variare l’angolo di inclinazione di 5º in avanti e di 7º all’indietro. Anche il tetto panoramico ora ha una superficie più ampia, arrivando fino a 0,82 m².

Una sola meccanica

La nuova Chery Land Rover Evoque L è già in vendita in Cina, con una sola opzione meccanica, la Si4 MHEV. Si tratta del potente motore benzina quattro cilindri 2.0 litri turbo Ingenium, con tecnologia a 48 Volt, che offre una potenza massima di 249 CV e una coppia massima di 365 Nm. Un’unica versione che è associata al cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale.