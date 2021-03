RAM 1500 TRX: il pick-up più potente al mondo sbarca in Europa

AEC, importatore ufficiale dei marchi Dodge e RAM in Europa, ha lanciato la nuova ammiraglia RAM 1500 TRX in Europa, aprendo, già da ora, i preordini per i clienti.

Dopo l’annuncio, lo scorso agosto, da parte di AEC dei piani per portare in Europa il RAM 1500 TRX 2021, l’importatore ha ora annunciato che il pick-up di produzione più potente al mondo è arrivato. Le prime operazioni di omologazione e collaudo sono già in corso e si concluderanno a breve. I prezzi vanno da circa 100.000 euro a 115.000 euro (a cui vanno aggiunti l’IVA locale e le tasse locali), anche se i prezzi al dettaglio specifici saranno annunciati nel secondo trimestre di quest’anno.

Oltre 700 CV e sospensioni regolabili

A spingere il RAM 1500 TRX 2021 ci pensa il propulsore Hellcat sovralimentato da 6,2 litri del TRX con una potenza di 711 cavalli e 881 Newtonmetri di coppia che lo rendono, di fatto, il pick-up di produzione più potente al mondo. Si tratta della stessa unità montata sotto al cofano delle Dodge Charger SRT Hellcat e Dodge Challenger SRT Hellcat.

Dal punto di vista del telaio il TRX monta inoltre una sospensione esclusiva con ammortizzatori Bilstein Blackhawk completamente regolabili su otto modalità di guida, tra cui “Street”, “Sport” o “Baja”.

Sasha Saita, Brand & Product Marcom Director presso AEC, ha affermato: