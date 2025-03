Una ventata di novità nel mondo automobilistico: la Dacia C-Neo è pronta a rivoluzionare il competitivo segmento C con il suo debutto previsto per il 2026. Questo nuovo modello, firmato dal marchio romeno, punta a combinare eleganza, innovazione e accessibilità, raccogliendo l’eredità di modelli iconici come Mercedes Classe A e Ford Focus.

Test in Romania

Avvistata durante i test nella regione romena di Arges, la berlina si distingue per il suo design fastback dinamico, caratterizzato da linee fluide e un profilo basso che rompe con l’estetica dominante dei SUV. Basata sulla collaudata piattaforma CMF-B, già impiegata per modelli come Duster e Bigster, la vettura avrà una lunghezza di circa 4,40 metri. Tra gli elementi distintivi spiccano il lunotto inclinato e il cofano bagagliaio integrato, che ne esaltano l’aspetto moderno e funzionale.

Le immagini, pubblicate da Profit.ro, rivelano dettagli intriganti nonostante il camuffamento: la griglia frontale con motivi a diamante e i fari allungati riflettono il family feeling del marchio, evidente anche nell’ultima generazione di Duster.

Motorizzazioni ibride

Per quanto riguarda le motorizzazioni ibride, Dacia punta su tecnologie avanzate. La gamma comprenderà un 1.2 litri mild hybrid, disponibile anche in versione GPL, un 1.8 full hybrid da 155 CV, già presente sulla Bigster, e una possibile versione 4×4 automatica con tecnologia ibrida a 48V. Un’offerta che combina potenza, efficienza e versatilità.

La produzione della Dacia C-Neo avverrà nello stabilimento di Mioveni, in Romania, a conferma dell’importanza strategica di questo modello per il costruttore. Parallelamente, è in sviluppo una monovolume di dimensioni maggiori (4,6 metri), che potrebbe sostituire la Jogger, ampliando ulteriormente l’offerta del marchio.

Con un perfetto equilibrio tra praticità, stile moderno e tecnologia accessibile, la Dacia C-Neo si propone come una soluzione ideale per i clienti alla ricerca di un’alternativa ai modelli termici come la Renault Megane. Un’auto che rappresenta una svolta significativa per Dacia e un’anticipazione delle tendenze future del mercato automobilistico.