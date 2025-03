69,8 miliardi di euro di spesa totale, 38,5 miliardi nelle casse dello Stato, un calo dell’1,4% rispetto al 2023: sono i numeri che descrivono il mercato carburante Italia nel 2024, un anno segnato da una riduzione dei prezzi medi nonostante l’aumento dei consumi.

Spesa per carburante: benzina e gasolio in Italia

Secondo l’analisi del Centro Studi Promotor, il settore è in evoluzione. La riduzione dei prezzi benzina e gasolio ha portato vantaggi ai consumatori. La benzina è scesa da 1,86 a 1,82 euro al litro, mentre il gasolio ha registrato un calo da 1,79 a 1,72 euro, contribuendo a contenere la spesa complessiva, nonostante un incremento dei consumi carburanti del 2,2%.

La pressione fiscale rimane un elemento centrale nella determinazione del prezzo finale. Nel 2024, tra accise carburanti e IVA, lo Stato ha incassato 38,5 miliardi di euro, con un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. In Italia, una peculiarità è il meccanismo di doppia imposizione, con l’IVA applicata anche sulle accise.

L’analisi nel corso degli anni: com’è cambiato?

L’analisi storica dal 2002 evidenzia cambiamenti significativi nelle abitudini di consumo. La benzina ha subito un calo del 45,8%, scendendo a 11,6 miliardi di litri, mentre il gasolio ha visto un incremento del 10,5%, raggiungendo 28,3 miliardi di litri. Di particolare rilievo è l’aumento della spesa per il gasolio, più che raddoppiata (+121,9%).

Durante il 2024, i prezzi gasolio e benzina hanno mostrato fluttuazioni significative. La benzina ha raggiunto il massimo a metà aprile con 1,92 euro al litro, mentre il gasolio ha toccato il picco a febbraio con 1,83 euro. L’anno si è chiuso con valori più contenuti: 1,76 euro per la benzina e 1,67 euro per il gasolio.

Nonostante un certo sollievo per i consumatori, questa dinamica dei prezzi mette in evidenza la persistente criticità del carico fiscale italiano, tra i più alti in Europa. Le future decisioni in ambito di politica energetica e fiscale saranno cruciali per l’evoluzione del mercato carburanti Italia.