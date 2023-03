Quante sorprese ci farà Tesla?

Elon Musk e Tesla fanno sempre incuriosire tutti quanti quando si avvicina il giorno dell’Investor Day e spesso capita che non si capisca bene se l’evento è stato Elon Musk o gli annunci e le sorprese di nuove strategie e nuovi modelli. A ogni modo, a poche ore dall’evento, cerchiamo di capire cosa svelerà il Marchio americano.

Qualcosa è stato già svelato

La Casa statunitense ha già annunciato la creazione di un nuovo polo ingegneristico a Palo Alto e ha pubblicato un video che lascia intendere (almeno crediamo) quali saranno le novità che l’Amministratore delegato Elon Musk presenterà oggi. La foto che abbiamo usato per la copertina di questo articolo è l’immagine simbolo dell’Investor Day: una serie di disegni di modelli inediti sparsi sopra un tavolo, con linee moderne e accattivanti, alcuni sembrano essere dei crossover molto originali. Addetti ai lavori e appassionati si sono chiesti se questi disegni fanno parte di una serie di nuovi modelli che verranno presentati in futuro oppure se sono di concept passati che potrebbero diventare interessanti progetti futuri. Di sicuro, con tutto questo, c’entra la presentazione della nuova piattaforma, di cui probabilmente si saprà di più proprio nelle prossime ore. Quali modelli si produrranno allora sulla nuova piattaforma?

Verrà presentata la nuova Model 2?

Il modello più atteso da tempo è senza dubbio la nuova Model 2, auto che dovrebbe avere un listino di circa 25 mila dollari e per questo capace, secondo Musk, di democratizzare la mobilità elettrica e di sostenere l’ulteriore salto di qualità Tesla in termini di volumi, di ricavi e di utili. Non si sa se tra i disegni sparsi sul tavolo ci sono quelli della nuova Model 2, forse però possiamo pensare che nell’Investor Day 2023 si parlerà della nuova Model Y, che appare “oscurata” in foto e vagamente anche in altri contributi media svelati da Tesla nelle settimane passate. Di certo, considerato che non si ha alcuna ufficialità, è facile pensare che tra tutte le foto spia emerse sul web nei mesi passati di vetture Tesla in giro per il mondo (in particolare sulle strade d’America e della Cina), qualcuna salterà fuori in questo atteso appuntamento e verrà presentata ufficialmente. Secondo quanto annunciato dal Brand californiano, nei suoi programmi ufficiali per il 2023 c’è la presentazione della nuova Model 3. Attendiamo con pazienza.