Quali sono i colori auto più scelti nel 2020?

Un tema di grande dibattito, il parco auto circolante sembra essere molto poco fantasioso in fatto di colori, dove si privilegia la monotonia o la monocromia, se preferite. Ma la situazione è realmente così, oppure è una percezione errata? A rispondere al dubbio ci ha pensato Axalta, società americana nel settore delle vernici, che dal 1953 pubblica il Global Automotive Color Popularity Report. Questa società tramite una ricerca ha svelato quali sono i colori più diffusi tra le vetture vendute nel 2020 a livello mondiale. Ovviamente è il bianco a confermarsi leader, risultato ottenuto per il decimo anno di fila. In media sono 38 auto su 100 vendute nel 2020 ad essere bianche, contro le 19 nere e le 15 grigie. A seguire ci sono argento, blu e rosso.

In Europa a pari merito

Il bianco si scopre come colore più diffuso in tutto il mondo, però nel Vecchio Continente deve dividere il trono con il grigio. Negli altri Paesi, il bianco è primo con ampio margine: si va dal 30% del Nord America, al 48% in una parte dell’Asia. I quattro colori mediamente più diffusi a livello generale sono: bianco, nero, grigio e argento. Questo quartetto di tonalità è il preferito in Nord America, Sud America, Russia, Africa e una parte dell’Asia, ma le cose cambiano ancora una volta in Europa, Giappone e Sud Corea. In questi ultimi è il blu, il quarto colore più selezionato. In Cina, al quarto posto, c’è il giallo, mentre il marrone è il quarto colore preferito in India, dove il nero è soltanto al settimo posto in classifica.

Un tuffo nel passato

La storia dei colori delle auto non ha avuto da sempre questa egemonia, anzi. Il mercato del Nord America ha cominciato ad apprezzare il bianco soltanto dagli ultimi anni: nel 1953, al primo posto c’era il verde, poi blu e argento. Il bianco ha ottenuto la prima posizione soltanto nel 1963, ma quello fu un caso isolato, perché verde, blu, marrone e rosso hanno lottato per il primato fino al 1998. Da quel momento il bianco è stato preferito in undici anni, il grigio in tre. Le cose – come sempre – vanno diversamente in Europa, dove il colore preferito ha avuto un andamento diverso: dal 1980, il primo anno di rilevazioni, al 1986, i clienti hanno optato maggiormente per il rosso; dal 1987 al 1994, il preferito è stato il nero; nel 1995, il blu; dal 1996 al 1998, di nuovo il nero; dal 1999 al 2019, l’argento; e soltanto nel 2020 il bianco, sempre a pari merito col grigio.