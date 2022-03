Prodrive Hunter: fuoristrada da 300 all’ora

Come risultato degli oltre 40 anni di esperienza di Prodrive nel mondo delle competizioni fuoristrada, l’azienda britannica ha creato quello che potremmo definire il fuoristrada definitivo. Si chiama Prodrive Hunter ed è un veicolo derivato dall’auto da corsa Bahrain Raid X che ha partecipato quest’anno alla Dakar con Sebastien Loeb al volante.

Secondo il produttore l’Hunter è ancora più estremo di quello pilotato da Loeb, con un aumento del 50% di potenza dal motore V6 biturbo da 3,5 litri e una maggiore escursione delle sospensioni per assorbire i terreni più accidentati. Il design esterno è opera del famoso designer di automobili Ian Callum, autore di molti dei modelli Jaguar.

Prodrive Hunter Guarda le altre 9 fotografie →

Quasi identico al modello della Dakar

Il Prodrive Hunter conserva il motore, la trasmissione e le sospensioni del modello da competizione che ha partecipato alla Dakar, ma con l’obiettivo di migliorare la facilità di guida. Il cambio manuale sequenziale è stato invece sostituito da un cambio automatico a sei marce con paddle al volante e un sistema di trazione integrale con tre differenziali.

La potenza proviene dal motore V6 biturbo da 3,5 litri che Prodrive ha messo a punto e perfezionato al banco di prova di Banbury (Regno Unito) per produrre oltre 600 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. Ciò consente al fuoristrada di scattare da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h.

Telaio da corsa

L’Hunter è costruito attorno a uno speciale telaio in acciaio ad alta resistenza in cui è stata integrata una gabbia di sicurezza standard approvata dalla FIA. La sospensione completa a doppio braccio oscillante con doppi ammortizzatori regolabili ha un’escursione di 400 mm.

Il sistema frenante dispone di pinze dei freni da competizione a sei pistoncini e dischi ventilati. Il set poggia su ruote con pneumatici fuoristrada da 35 pollici. Gli interni sono pensati per l’uso quotidiano in competizione, con uno schermo digitale che fornisce al pilota tutte le informazioni chiave, sedili in fibra di carbonio, cinture di sicurezza a sei punti e una piccola batteria agli ioni di litio.

Un sogno da nababbi…

La Prodrive costa 1,25 milioni di sterline (1,5 milioni di euro escludendo le tasse) e l’azienda inglese programma di produrne solo 25 esemplari, tutti già venduti, col primo che verrà consegnato al Principe del Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa.