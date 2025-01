Negli ultimi cinque anni, il mercato automobilistico ha subito una trasformazione significativa, in particolare per quanto riguarda i prezzi delle vetture. Un recente report di JATO Dynamics evidenzia come i prezzi delle auto elettriche (BEV) siano diminuiti in modo consistente, mentre le auto ICE (a combustione interna, come benzina e diesel) abbiano registrato un incremento.

Il costo delle auto elettriche diminuisce

In Europa, il costo delle BEV è calato del 15% dal 2018 ad oggi, un trend che riflette la crescente diffusione di questi veicoli. Al contrario, le vetture ICE hanno visto un aumento dei prezzi del 7%. Questo ha portato a una riduzione del divario tra le due categorie: se nel 2021 la differenza era del 27%, nel 2024 si è ridotta al 22%. I dati indicano come il mercato automobilistico stia rispondendo alle esigenze dei consumatori, con una progressiva convergenza dei listini.

Un fattore cruciale in questa dinamica è rappresentato dalle normative europee più stringenti sulle emissioni CO2. Dal 2024, i produttori sono obbligati a rispettare parametri ambientali più severi, favorendo la produzione e la vendita di BEV a prezzi più competitivi. Questa situazione ha dato vita a numerose offerte, come quelle della Dacia Spring e della Leapmotor T03, che stanno conquistando sempre più consumatori.

Aumentano quelli delle termiche

La tendenza non si limita all’Europa. Negli Stati Uniti, i prezzi delle auto elettriche sono diminuiti del 25%, mentre i costi delle vetture ICE sono rimasti stabili. In Cina, entrambe le categorie hanno registrato una riduzione dei prezzi: -14% per le BEV e addirittura -28% per le ICE. Questo riflette le difficoltà delle vetture tradizionali in un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità.

La combinazione di fattori economici, normativi e di mercato sta accelerando la transizione verso l’elettrico. Gli automobilisti possono beneficiare di opzioni più accessibili, mentre i produttori trovano nuove opportunità per soddisfare la crescente domanda di soluzioni sostenibili.