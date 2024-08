Porsche investe più di 30 milioni in Vartra

È previsto che Porsche acquisisca una partecipazione di maggioranza in V4Drive Battery GmbH attraverso un aumento di capitale. Di fronte a questo scenario, Varta raggruppa le sue attività con celle agli ioni di litio di grande formato, che vengono utilizzate nella trasmissione ibrida ad alte prestazioni della Porsche 911 Carrera GTS. La costruzione di un ulteriore impianto di produzione di celle booster a Nördlingen, decisa nella primavera del 2024 e anticipata da Porsche, proseguirà come previsto. L’impianto dovrebbe entrare in funzione l’anno prossimo; Porsche intende fornirlo come contributo per V4Drive Battery GmbH. È previsto che quest’ultima si rivolga anche ad altri clienti oltre a Porsche.

L’investimento di Porsche

“Varta e Porsche collaborano già strettamente sul tema delle celle per batterie ad alte prestazioni. Con la prevista acquisizione di maggioranza di V4Drive, puntiamo a far progredire l’azienda e daremmo un importante contributo al mantenimento di tecnologie chiave in Germania”, ha dichiarato Lutz Meschke, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Membro del Consiglio Direttivo per le Finanze e l’IT della Casa di Zuffenhausen.

Poiché è previsto che Varta AG rimanga a bordo come azionista di minoranza di V4Drive, Varta ha bisogno di una base finanziaria stabile. In questo contesto, Porsche e altri partner hanno espresso la loro disponibilità a partecipare alla prevista riorganizzazione finanziaria di Varta AG – come parte del processo di ristrutturazione previsto. I dettagli principali sono stati ora registrati in un term sheet. L’investimento del marchio tedesco ammonterebbe a 30 milioni di euro e andrebbe a diretto beneficio di Varta AG.

Le prospettive future

Il completamento dell’acquisizione di maggioranza di V4Drive è soggetto alle approvazioni antitrust in vari Paesi e al successo della ristrutturazione finanziaria di Varta AG. Insomma, Porsche consolida il suo ruolo e dà una possibilità di crescere a una realtà storica come Vartra, da sempre impegnata nelle batterie. Dato che il costruttore tedesco ha un’impronta sempre più elettrificata, questo sodalizio sembra essere un connubio armonioso.