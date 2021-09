Porsche Taycan by DCM: svelato il kit aerodinamico in stile GT3

Sempre più tuner internazionali si avvicinano al mondo delle auto elettriche e della mobilità sostenibile: l’ultimo in ordine di tempo è l’elaboratore tedesco DMC che ha appena presentato il suo primo lavoro su una supercar a zero emissioni. L’oggetto delle “cure” del preparatore teutonico è la nuova Porsche Taycan, vettura 100% elettrica della Casa di Zuffenhausen, impreziosita da un inedito kit aerodinamico, sviluppato appunto da DMC.

Kit in fibra di carbonio

Il team di Dusseldorf ha infatti realizzato una serie di componenti estetici e aerodinamici in fibra di carbonio dedicati alla Taycan, in grado di regalare alla supercar tedesca un look da GT3. il pacchetto aerodinamico targato DMC è stato sviluppato sfruttando la tecnologia 3D e la galleria del vento. Come se non bastasse, durante le fasi di progettazione sono stati utilizzati anche un sofisticato scanner ad altissima precisione e di simulazioni in CFD con l’obiettivo di offrire la migliore messa a punto dell’ala posteriore e dello spoiler.

Alettone speciale

Il kit aerodinamico risulta composto da uno splitter anteriore, da minigonne laterali e da una enorme ala posteriore che ricorda le vetture GT3. Questo alettone è montato su uno spoiler a becco d’anatra che può essere utilizzato anche singolarmente e può essere gestito tramite la disattivazione via software del componente originale Porsche.

Nuove personalizzazioni per l’abitacolo

DMC non ha lavorato solo sull’aerodinamica della vettura, ma anche sul suo livello di personalizzazione, a partire dal nuovo logo posteriore retroilluminato a LED e fino ad arrivare all’abitacolo, impreziosito con inserti in fibra di carbonio dedicati alla plancia e con nuovi rivestimenti in pelle per i sedili.

A partire da 5mila euro

Disponibile ad un prezzo di listino che parte da 5mila euro, il kit DMC dedicato alla Taycan può raggiungere un costo massimo di ben 21mila euro se si richiede anche il kit di ruote forgiate e il pacchetto completo di personalizzazioni degli interni.