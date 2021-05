Porsche Cayenne: all’asta una speciale versione off-road

La prima generazione della Porsche Cayenne ha inaugurato il segmento dei SUV ad altissime prestazioni, riscuotendo un successo senza precedenti. Nonostante il baricentro alto e la trazione integrale, la Cayenne non viene sicuramente considerato un veicolo adatto per l’off-road.

Vincitrice per due anni di seguito

In realtà non tutti la pensano così, infatti basta tornare un po’ indietro nel tempo per scoprire che il celebre SUV della Casa di Zuffenhausen ha partecipato niente di meno che ha uno delle gare in fuoristrada più celebri e difficili dell’intero globo, ovvero l’iconico Transsyberia Rally. La cosa più incredibile è che la Cayenne è riuscita a vincere questa ardua competizione per ben due volte, ovvero nel 2007 e nel 2008.

Solo 26 esemplari

La conquista di questo evento di motorsport a dir poco estremo è stata celebrata da Porsche con una edizione speciale della Cayenne Turbo del 2005 realizzata in appena 26 esemplari. La tiratura limitata di questa serie speciale ha ovviamente reso questa vettura molto ricercata e altrettanto difficile da reperire. Ora però, sul sito specializzato CarsandBids.com è stato messo in vendita all’incanto un esemplare di questa stupefacente Cayenne che verrà aggiudicata ad un fortunato solo tra pochi giorni.

Meccanica rivista

Dal punto di vista estetico e meccanico, la Cayenne Turbo Transsyberia sfoggia un assetto rialzato di ben 8 centimetri e sono state adottate protezioni sottoscocca in acciaio e distanziali. Come se non bastasse, la vettura è equipaggiata con il pacchetto Advanced Off-Road Technology che include tra le altre cose il bloccaggio dei due differenziali, barre antirollio elettroniche ad attivazione idraulica.

Estetica vistosa

Esteticamente la vettura si distingue per la livrea grigio metallizzata, impreziosita da dettagli e adesivi in arancione. Quest’ultimo colore caratterizza infatti anche i cerchi in lega da 18 pollici arancioni, le calotte degli specchietti laterali e alcuni dettagli sulla griglia anteriore e sullo spoiler posteriore. Per essere pronti ad ogni evenienza è stata montata la ruota di scorta sul portellone e sono state aggiunte due taniche di benzina extra. Il kit estetico viene completato da luci LED supplementari installate sul tetto della vettura. Sotto il cofano c’è il noto motore V8 biturbo da 4.5 litri in grado di sviluppare 450 CV, con circa 202.000 km sulle spalle.