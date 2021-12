Porsche 911 GT3 by Manthey Racing

Manthey Racing è uno dei preparatori più rispettati per i modelli Porsche e dopo il celebre tuning della 911 GT2 RS ora presenta un nuovo progetto basato sulla 911 GT3.

Un modello che si presenta con un aspetto che potrebbe sembrare standard ma che nasconde interessanti migliorie che permettono di perfezionare la formula, soprattutto a livello prestazionale.

Nuovo kit aerodinamico

Ne è un esempio il nuovo kit aerodinamico che dona alla sportiva tedesca un look leggermente più aggressivo e soprattutto un maggior carico aerodinamico per migliorare la tenuta in curva, grazie a componenti come un nuovo splitter anteriore, prese d’aria più grandi, un diffusore posteriore più aggressivo e ovviamente un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Non passano inosservati i cerchi Manthey OM-1 in colore oro con dischi aerodinamici al posteriore per migliorare ulteriormente il set.

Telaio modificato

Questi miglioramenti esterni sono accompagnati anche da una nuova sospensione regolabile in quattro direzioni e da un sistema di frenata rivisto.

Con queste modifich Manthey afferma di aver creato una nuova GT3 con prestazioni migliorate in pista, che equivale a un miglioramento di ben 17 secondi sul giro al Nurburgring, ma ciò non toglie nulla al comfort della GT3 nell’uso sulla strada.

Meccanica originale

Il tutto senza compromettere le prestazioni meccaniche, il che significa che il famoso boxer 6 cilindri aspirato Porsche da 4.0 litri mantiene i suoi 510 CV e 469 Nm di coppia di serie, accompagnato da un cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti o, per i più puristi, a un cambio manuale a sei marce..