Porsche amplia la sua iconica gamma con la nuova 911 Carrera T (dopo il restyling della Porsche 911 Carrera presentato la scorsa primavera), un modello che richiama la storica 911 T del 1968, simbolo del puro piacere di guida. Grazie a una riduzione del peso e a una messa a punto dinamica, la Porsche 911 Carrera T è dedicata agli appassionati che cercano una guida essenziale e sportiva. Con un peso di soli 1.478 kg, questa versione spicca per il suo telaio ottimizzato e le caratteristiche da vera sportiva, offrendo un’esperienza di guida emozionante.

Design leggero per prestazioni ottimali

La 911 Carrera T adotta soluzioni mirate a contenere il peso: finestrini leggeri, isolamento ridotto e un cambio manuale a sei marce, oltre ai sedili a guscio sportivi, creano un assetto più leggero rispetto alle varianti tradizionali. La configurazione ottimale per una Carrera purista si completa con una variante cabriolet, ampliando le opzioni di scelta per chi ama la guida all’aria aperta. La “T” sta per “Touring”, riprendendo l’eredità di una serie storica che ha segnato l’immaginario degli appassionati.

Potenza e prestazioni

Sotto il cofano della Carrera T pulsa il motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,0 litri, in grado di erogare 394 CV e 450 Nm di coppia. Il cambio manuale a sei marce trasmette la potenza alle ruote posteriori, potenziato dalla funzione auto-blip, che regola automaticamente la velocità del motore in fase di scalata, ottimizzando la risposta della vettura. Grazie al pacchetto Sport Chrono di serie, la Carrera T scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi (4,7 secondi per la cabriolet), raggiungendo una velocità massima di 295 km/h.

Dinamica e controllo

La 911 Carrera T è equipaggiata con caratteristiche che ne esaltano la maneggevolezza, come il sistema di sterzo dell’asse posteriore di serie, che riduce il raggio di sterzata per una guida più agile. Il telaio PASM (Porsche Active Suspension Management), abbassato di 10 mm, migliora ulteriormente la stabilità. Le sospensioni sportive, sviluppate specificamente per questo modello, offrono una tenuta neutra su strada e cerchi Carrera S da 20/21 pollici con pneumatici di alta performance per ottimizzare la tenuta.

Dettagli di stile e interni raffinati

Gli esterni della Carrera T sono curati nei minimi dettagli: gli elementi distintivi come le finiture in Vanadium Grey e il labbro dello spoiler le conferiscono un look dinamico. Anche le opzioni cromatiche sono particolarmente ricche, con colori esclusivi come Shade Green Metallic, Crayon e Gentian Blue, offrendo ampia personalizzazione. La cabriolet può essere dotata di capote in nero, rosso, blu o marrone, aggiungendo un ulteriore tocco di stile.

Gli interni mantengono lo spirito purista, con dettagli unici come il volante GT in pelle, sedili sportivi neri con cuciture a contrasto, e una leva del cambio accorciata. La configurazione sportiva è accentuata dal cruscotto con cronometro Sport Chrono e inserti in alluminio spazzolato nero, mentre il motivo tartan dei sedili è un omaggio alla tradizione Porsche.

Porsche 911 Carrera T, pronta all’ordine

La Porsche 911 Carrera T è ordinabile da subito, con un prezzo di partenza di 141.700 euro per la versione coupé e 155.800 euro per la cabriolet.