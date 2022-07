Pony Car protagoniste sui francobolli americani

Una collezione di francobolli dedicata alle pony car viene proposta da US Postal Service, il servizio postale a stelle e strisce, per la gioia degli appassionati d’auto di tutto il mondo. Questi prodotti filatelici celebrano una tipologia di vettura entrata nell’immaginario collettivo, come simbolo dell’universo a quattro ruote degli Stati Uniti, insieme alla più grandi e potenti muscle car.

Pony car da affrancatura

La collezione “Forever Stamps” onora la memoria e l’importanza storica dei “piccoli” cavalli ruotati, regalando una bella tentazione ai cultori del genere. Protagoniste della serie di francobolli di cui ci stiamo occupando sono le pony car americane più famose di tutti i tempi. Autentiche icone della loro epoca, entrate per sempre nel cuore della gente.

Sogni a 4 ruote

Volete sapere di quali modelli si tratta? Eccovi serviti: la Ford Mustang Boss 302, la Chevrolet Camaro Z/28, la Dodge Challenger R/T, la Mercury Cougar XR-7 e l’AMC Javelin SST. Auto sbocciate fra il 1967 e il 1970. Quasi tutte hanno avuto delle discendenti nell’era contemporanea. Sono l’ultima della serie ha interrotto la sua presenza commerciale nel 1974, senza eredi.

Cartoline rombanti

I 5 francobolli, di notevole pregio grafico, saranno presentati ufficialmente il prossimo 25 agosto, al Great American Stamp Show, in California. Qui si raduneranno tanti appassionati e addetti ai lavori. I prodotti filatelici della linea “Pony Car Forever” potranno essere acquistati sul sito internet della US Postal Service, a 60 centesimi di dollaro ciascuno. Spedire in Italia, dagli USA, delle cartoline con uno di questi francobolli agli amici con gli ottani nel sangue produrrà in loro delle emozioni speciali, assolutamente da regalare. Chi andrà negli States per le vacanze, non dimentichi la cosa.