Polestar si espande in nuovi mercati

Polestar sta espandendo la sua impronta commerciale e le operazioni di vendita al dettaglio nei mercati esistenti e in quelli nuovi, mentre la sua gamma di modelli continua a crescere. L’azienda sta ampliando l’attività di vendita al dettaglio con partner esistenti e nuovi, nell’ambito del passaggio a un modello di vendita non basato su agenzie originali in tutta Europa. I clienti potranno comunque configurare e ordinare la loro Polestar online, oltre che attraverso la rete in espansione degli spazi Polestar e dei punti di assistenza, rendendo più facile per un maggior numero di clienti acquistare e possedere una Polestar.

L’espansione di Polestar in Europa

All’inizio del mese la Svezia e la Norvegia sono passate a un modello di vendita non basato su agenzie originali e altri mercati chiave seguiranno l’esempio nella seconda metà dell’anno. Polestar sta accelerando la sua espansione geografica e prevede di entrare in sette nuovi mercati nel 2025. La Francia è il più grande mercato in volume per le auto elettriche nell’UE dopo la Germania e rappresenta un’opportunità significativa per l’azienda. Inoltre, Polestar cercherà di lanciarsi in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Tailandia e Brasile attraverso partnership di distribuzione locali.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, afferma: “L’espansione delle nostre operazioni di vendita al dettaglio con partner nuovi ed esistenti ci consentirà di raggiungere un maggior numero di clienti. Grazie a queste partnership e all’espansione, capitalizzeremo il nostro marchio forte e la nostra gamma di modelli in crescita“.

Un nuovo organigramma

Per sostenere la crescita proficua del marchio nei mercati consolidati, sono state effettuate le seguenti nomine manageriali, che fanno capo a Kristian Elvefors, responsabile commerciale: Anders Gustafsson succede a Gregor Hembrough come responsabile del Nord America. Anders porta con sé una grande esperienza, avendo trascorso 13 anni in Volvo Cars, tra cui sei anni come Senior Vice President Americas e Presidente e CEO di Volvo Cars USA. Gregor ha guidato con successo l’attività di Polestar in Nord America sin dalla sua fondazione nel 2018. Ora porta la sua notevole leadership strategica e operativa nel ruolo di responsabile delle operazioni di vendita globali.

Matt Galvin succede a Jonathan Goodman come Amministratore Delegato del Regno Unito, che va in pensione. Matt è stato in precedenza Amministratore delegato del Regno Unito presso NIO e i suoi 22 anni di carriera nel settore automobilistico includono ruoli di responsabilità nel Regno Unito presso marchi leader come Volvo Cars e Mercedes-Benz. In Norvegia, Marius Hayler succede ad Alexander Hørthe, che ha deciso di proseguire la sua carriera al di fuori di Polestar. Marius proviene da NIO, dove è stato Direttore Generale di NIO Germania e Norvegia. Oltre a guidare le attività di Polestar in Norvegia, sarà anche a capo della regione nordica. In precedenza, Marius è stato Country Director di Jaguar Land Rover Norge, Managing Director di Møller Bil Sweden e Vice Presidente di Volvo Car Norge.