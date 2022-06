Il marchio sportivo di Volvo ha rilasciato la prima foto della sua prossima new entry, non mimetizzata, che debutterà nell’ottobre 2022 come primo SUV della Casa automobilistica svedese. Il modello completamente elettrico condividerà le sue basi con la prossima generazione della Volvo XC90, sebbene con un posizionamento di mercato più premium. Per ora l’azienda ha svelato solo un dettaglio della nuova Polestar 3: la prima foto ufficiale.

Polestar 3: la prima foto e i dettagli estetici

Questa è la prima volta che vediamo la Polestar 3 dal vivo da quando la casa automobilistica ci aveva mostrato, lo scorso anno, solo la foto di un prototipo mimetizzato. E così scopriamo che lo stile del prossimo SUV adotta una superficie pulita, un posteriore pronunciato e una linea del tetto aerodinamica.

Il frontale monta i nuovi fari a LED di Polestar con prese d’aria sul cofano e prese triangolari sul paraurti. Rispetto alla Volvo Recharge Concept del 2021, questa Polestar 3 sfoggia in generale un aspetto più sportivo, con una parte posteriore più elegante.

Due motori elettrici e trazione integrale

Il primo SUV di Polestar sarà dotato di due motori elettrici che le offriranno trazione integrale e potenza elevata. Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha accennato alle prestazioni del veicolo dicendo: “Con questa vettura riportiamo lo ‘sport’ sul SUV, rimanendo fedeli alle nostre radici prestazionali”. Lo scorso settembre Ingenlath aveva parlato di una “potenza massima unica per Polestar”, il che significa che la Polestar 3 sarà più potente della sorella Volvo XC90.

La grande batteria le consentirà inoltre di percorrere oltre 600 km con una ricarica e offrirà anche un avanzato sistema di pilota automatico in autostrada, grazie a un sensore LiDAR di Luminar e alla potenza di calcolo centralizzata di NVIDIA.

La Polestar 3 sarà prodotta negli Stati Uniti e in Cina a partire dall’inizio del 2023.

L’offensiva di prodotto fino al 2025

Il marchio di Volvo si espanderà in almeno 30 mercati globali entro la fine del 2023 e prevede di lanciare un nuovo veicolo elettrico ogni anno per i prossimi tre anni. Tra questi figura il SUV Polestar 3, il crossover in stile coupé Polestar 4 e la gran tourer Polestar 5, tutti già confermati. Con questa offensiva di prodotto l’azienda spera di aumentare di dieci volte le sue vendite globali da 29.000 nel 2021 a 290.000 entro la fine del 2025.