Pick-up elettrico finisce la ricarica: rally-raid finito [Video]

Le auto elettriche hanno ancora tanti limiti, che emergono meglio nelle situazioni estreme. Lo ha scoperto a sue spese Lordstown Motors, il cui prototipo di pick-up EV è stato costretto al ritiro dopo appena 40 miglia (pari a poco più di 64 chilometri), in un rally-raid in Messico: lo Score San Felipe 250. Alcuni calcoli eseguiti in gara dagli uomini della startup per veicoli green hanno riscontrato un consumo di energia superiore a quello previsto. I tecnici di Lordstown Motors si aspettano un prosciugamento delle batterie tre volte maggiore di quello registrato nell’uso stradale, ma alla prova dei fatti il consumo è stato quattro volte superiore.

A quel punto si è palesata l’impossibilità di completare la tappa, per cui il ritiro è stato inevitabile. Del resto, non si poteva organizzare una ricarica volante. Anche se la partecipazione al rally-raid è stata sofferta, con l’uscita di scena del pick-up elettrico, i dati accumulati in corso d’opera, in un ambiente estremo come quello in cui si è consumata la sfida, hanno permesso di tornare a casa con la valigia carica di indicazioni. Con tali elementi empirici si lavorerà all’affinamento del prodotto. D’altronde era proprio questo lo scopo principale della partecipazione alla gara.

Nel complesso, gli uomini di Lordstown Motors sono rimasti soddisfatti per la capacità delle componenti di resistere negli ambienti più estremi. Anche i motori elettrici piazzati nei mozzi delle ruote del pick-up EV hanno funzionato bene, mettendo in mostra una trazione superiore. Elementi, questi, che spingono i tecnici a guardare con fiducia al potenziale del mezzo, il cui valore potrà emergere meglio negli step futuri. Al momento, però, la speranza di diventare la prima squadra a completare la gara con un veicolo elettrico è andata delusa.