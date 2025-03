Tradizione e innovazione si incontrano in un mix esplosivo: la Peugeot e-208 GTi è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle sportive. L’iconica sigla GTi, che ha fatto battere il cuore degli appassionati sin dagli anni ’80, tornerà nel 2026 in una veste completamente elettrica, come confermato dal CEO Alain Favey. Questa mossa segna un passo decisivo per il marchio francese verso una mobilità sostenibile, senza rinunciare al DNA sportivo che lo ha reso celebre.

Una sigla storica che ritorna

La rinascita della GTi, iniziata con la leggendaria Peugeot 208 e proseguita con modelli come la 208 GTi del 2012 e la speciale 30th Anniversary, si evolve ora con una nuova dimensione: prestazioni adrenaliniche a zero emissioni. Il modello elettrico condividerà la piattaforma con l’Abarth 600e, altra proposta di punta del gruppo Stellantis, e promette di impressionare con circa 240 cavalli di potenza, uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e un’autonomia superiore ai 320 km grazie a una batteria da 51 kWh e un’aerodinamica ottimizzata.

Nel panorama competitivo, la sportiva elettrica dovrà vedersela con rivali di alto livello come la Mini Electric Cooper JCW e la Alpine A290. Inoltre, il lancio di questa versione potrebbe spingere lo sviluppo di altre varianti elettriche ad alte prestazioni all’interno del gruppo, come una possibile Opel Corsa Electric in configurazione sportiva. Questa strategia sottolinea l’impegno di Stellantis nel portare l’elettrificazione anche nei segmenti più dinamici, coinvolgendo marchi di grande tradizione sportiva come Abarth e Alfa Romeo.

Piccolo spiraglio per la termica

Sebbene il focus sia attualmente sulla variante elettrica, Alain Favey non ha escluso del tutto un futuro ritorno delle GTi con motore termico, mantenendo aperta la possibilità di soddisfare esigenze diversificate dei clienti. La Peugeot e-208 GTi si prepara quindi a dimostrare che il piacere di guida e il divertimento al volante possono trovare una nuova dimensione anche nell’era della mobilità sostenibile.