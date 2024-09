Peugeot E-408: tutto quello che sappiamo del crossover elettrico

Peugeot ha svelato nuove informazioni sull’attesissima E-408, la sua ultima auto completamente elettrica. Questa novità si distingue per una batteria più grande, migliori prestazioni e un design fedele alle linee del marchio, che si posiziona sempre più tra i leader del settore elettrico.

La E-408 condivide le sue basi con la E-308, ma la sua carrozzeria più lunga ha permesso a Peugeot di montare una batteria da 58 kWh, più capiente rispetto ai 54 kWh della E-308. Questo aggiornamento porta a un incremento dell’autonomia, raggiungendo le circa 450 km rispetto alle 420 Km della sorella minore. Rimane ancora da scoprire se Peugeot ha migliorato anche la velocità di ricarica massima, attualmente fissata a 100 kW per la E-308.

Dal punto di vista delle prestazioni, la E-408 segna un passo avanti importante: equipaggiata con un motore elettrico da 215 CV e 350 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 in soli 7,6 secondi, significativamente più veloce rispetto ai 9,8 secondi della E-308. Sebbene il design esterno non presenti grandi novità rispetto alla versione a benzina, ci si aspetta comunque una nuova griglia frontale e alcuni badge distintivi per differenziare l’EV dal modello a combustione interna.

Anche gli interni della E-408 restano fedeli alla tradizione Peugeot, con due display da 10 pollici che dominano il cruscotto. Tuttavia, il sistema di infotainment sarà aggiornato per includere tutte le informazioni legate al funzionamento elettrico dell’auto, come lo stato della batteria e il consumo energetico in tempo reale.

Posizionamento sul mercato

La nuova E-408 entrerà nel segmento dei crossover elettrici, dove dovrà vedersela con modelli consolidati come la Kia EV6 e la Ford Mustang Mach-E. La versione a benzina della 408, invece, è già in competizione con veicoli come la Cupra Formentor e la Renault Arkana. Dal punto di vista del prezzo, la E-408 dovrebbe partire da circa 48mila euro. Questo posizionamento la rende leggermente più costosa della versione a benzina, attualmente disponibile a partire da 40mila euro, ma in linea con il premium richiesto per i veicoli elettrici.

La strategia elettrica di Peugeot

Con l’arrivo della E-408, Peugeot si avvicina a un’importante pietra miliare. Una gamma di veicoli completamente elettrici. Entro la fine dell’anno, ogni modello offerto dal marchio francese sarà disponibile in una versione elettrica. Dopo l’introduzione della E-3008 e della E-5008, la E-408 rappresenta un ulteriore passo avanti nella transizione verso una mobilità sostenibile.